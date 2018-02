Hosszú Katinka férje nélkül érkezett Kecskemétre

Ezúttal is Kecskeméten rendezik az úszás ünnepét, ahová Hosszú Katinka rendszerint el szokott menni. Így volt ez idén is, a háromszoros olimpiai bajnok már meg is érkezett, sőt a Blikk beszámolója szerint egyedül. A január 11.-i év sportolója gála óta először jelent meg a nyílvánosság előtt az Iron Lady.

December 29-én adott ki Hosszú egy rövid közleményt, miszerint házassága férjével és edzőjével, Shane Tusuppal válságban van. Azóta külön zajlanak az edzések, a januári versenyeit pedig lemondta az úszónő.

Fontos, hogy a kiemelkedő eredményt elért sportolókat testközelből is megismerhessék a gyerekek, hiszen ez is ösztönzést adhat nekik. A sportban ugyanúgy, ahogy az élet számos területén, az egyik legnehezebb a motiváció megtalálása. Ez lehet akár a legjobb eredmény elérése, az úszás szeretete, de akár az edzések baráti közössége

– idézte az Iron Ladyt a napilap.

Hosszú Katinka a Kecskeméten megrendezett Univer24 rendezvényen tart majd bemutatóúszást a fiatal növendékeknek