Még mindig Shane Tusup Hosszú Katinka edzője

Az elmúlt két hónapban szinte nem múlt el olyan nap, hogy ne olvashattunk volna minden részletre kiterjedően Hosszú Katinka és férje, Shane Tusup bő két hónapja tartó magánéleti válságáról. A bulvármédiában megjelent hírek, fotók bizonyítják, hogy a házaspár külön utakon jár, a férj már nem is edzi feleségét, sőt, egyszerre egy időben nem is nagyon tartózkodnak a Duna Arénában.

Mindez azért is érdekes, mert 2018. január 31-ét adta meg az Emmi sportért felelős államtitkársága a 2018-as Kiemelt Edzői Program (KEP) határidejének, a sportági szövetségek szerda éjfélig kellett, hogy leadják a szerintük jogosult edzők listáját.

Információnk szerint a Magyar Úszó Szövetség által elküldött hivatalos dokumentumon, függetlenül a sorolt tényektől, a legmagasabb kategóriában szerepel Shane Tusup neve mint a háromszoros olimpiai bajnok edzője.

A probléma az, hiába tartózkodik továbbra is Shane Tusup Magyarországon, edzősködik, és az Iron Aquaticsos palántákkal javában készül a 2018-as versenyévadra, felesége nélkül egyetlen olyan tanítványa sincs, aki megfelelne a legutóbb 2018. január 17-én frissített vonatkozó KEP-szabályzat bármely pontjának, azaz jelen állás szerint nem lenne jogosult a havi nettó egymillió forintra.

Kérdés tehát, hogyan kerülhet fel a MÚSZ-listára, hogyan részesülhet mégis állami támogatásban?

Hosszú Katinka eddig nem jelentette be, hogy mással készülne, így a Magyar Úszó Szövetség – ellenkező megkeresés hiányában – továbbra is Shane Tusupot tekinti Katinka edzőjének. Ennek az álláspontnak megfelelően terjesztette be a hivatalos szervek felé a Kiemelt Edzői Programhoz a szükséges táblázatot. Az Emmi ez alapján dönt, hogy ezt jóváhagyja-e vagy sem