Újpesti drukkerek támadtak az FTC elnökségi tagjára

A Ferencváros jégkorongszakosztályának elnökségi tagját, Almássy Kornélt és ismerőseit is bántalmazták a csütörtöki Újpest-Fradi hokimeccs után. Erről maga a klubvezető számolt be Facebook-oldalán, aki hamarabb elindult hazafelé, mint a legtöbb szurkoló, de néhány lila-fehér szimpatizánsnak nem volt elég a pályán elért 6-3-as siker és megtámadták a sportvezetőt.

Almássy arra is kitért, hogy visszamentek figyelmeztetni a biztonságiakat, valamint újpesti oldalról többen is bocsánatot kértek az őket ért incidens miatt.

Visszamentünk a bejárathoz, és kissé emelt hangon kértük a rendőröket, hogy ahelyett, hogy a vendégszektor bejáratánál álldogálnának (ott legalább 15-en álltak és a stadion mellett is voltak jó páran), talán kísérjék már el a Fradi-szurkolókat az utcán. A mérkőzésen teltház volt, néhány Újpest-ultra kijött, a fradisták viszont hokis törzsszurkolókból, szülőkből, diákokból álltak. Azt is fontosnak tartom leírni, hogy az újpesti polgármester (aki ráadásul egyetemi éveim óta személyes jó barátom) és alpolgármester, amint értesültek az eseményről, rögtön elnézést kértek és sajnálatukat fejezték ki. A meccs közben is többször invitáltak minket a VIP-be, de ezzel mi nem éltünk, ám ha éltünk is volna vele, a kocsinkhoz így is el kellett volna jutni