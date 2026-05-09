Az idei első negyedévben 2821 új lakóingatlant adtak át, ami 4,3 százalékos növekedést jelent éves szinten. Jelentősen nőtt a lakásépítési kedv: a kiadott engedélyek száma ugyanis 64 százalékkal közel 9300-ra emelkedett. A fővárosban és a megyei jogú 13-13 százalékkal nőtt az új lakások száma, a többi városban viszont alig több mint 1 százalékkal emelkedett. A lakásépítések jelentős részben Budapestre koncentrálódnak: a fővárosban átadott közel ezer új lakás majdnem 90 százalékának három városrész, a X., a XI. és a XIII. kerület ad helyet.

Túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3,4 ezerről 15 ezer fölé, vagyis ötszörösére nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Mivel ezek az eladó ingatlanok csak a jövőben kapnak használatbavételi engedélyt, ezért az előzetes várakozásoknak megfelelően a lakásépítések az idei évben gyorsuló pályára állhatnak

– kommentálta a szerdán megjelent lakásépítési adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az ingatlan.com szakértője beszélt arról is, hogy az új lakások piacán az érdeklődés egyre inkább a kisebb települések felé tolódik, ezen belül is az új építésű házak iránt erősödött látványosan a kereslet. A keresleti adatok alapján 2026 első négy hónapjában több érdeklődés érkezett új építésű házakra, mint lakásokra: az előbbieknél 19 százalékos növekedés történt éves szinten, míg a lakások esetében hasonló mértékű visszaesés látható. Településtípus szerint a legnagyobb élénkülés a községekben és nagyközségekben látszik, ahol egy év alatt 25 százalékos növekedés következett be. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken eladó új lakóingatlanoknál 4 százalékos volt az erősödés, miközben a kisebb városokban stagnálás látható. Budapesten viszont éves összevetésben 15 százalékkal csökkentek a telefonos érdeklődések január és április között.

Az árak alakulásáról Balogh László azt is elmondta, hogy ma már minden településtípus esetében 1 millió forint felett van a lakások és házak együttes medián négyzetméterára. Ezen belül a községekben és nagyközségekben az új építésű házak medián négyzetméterára még 900 ezer forint alatt van, a lakásoké pedig 1,03 millió forint. A vármegyeszékhelyeken a házak esetében 970 ezer forint a mediánérték, a lakásoknál pedig több mint 1,2 millió forint ugyanez. A fővárosi házak medián négyzetméterára közel 1,3 millió forint, míg a lakások már átlépték az 1,7 millió forintos szintet.