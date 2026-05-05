Bársonyvirág: a konyhakerti növények felbecsülhetetlen értékű testőre

A magyar kertek egyik leghasznosabb ékköve a bársonyvirág, vagy ahogy a legtöbben ismerik: a büdöske. Bár sokan csak nagymamáink virágágyásainak nosztalgikus díszeként tekintenek rá, a modern biokertészetben a bársonyvirág az egyik leghatékonyabb biológiai fegyver, olvasható a kertmuvelo.hu-n.

A Nébih által működtetett honlap cikke szerint ez a növény sokkal több egy színpompás virágnál: ő a konyhakert önkéntes strázsája, aki a föld felett és a föld alatt is kitartóan őrködik.

A bársonyvirág legnagyobb „szuperereje” a talajban történik, és ott fejti ki hatását, ahol szabad szemmel még nem is látjuk a fenyegetést.

A zöldségek – különösen a paradicsom, a paprika és a sárgarépa – egyik legádázabb ellenségei a gyökérlakó fonalférgek (tudományosan nematodák). Ezek az apró kártevők a gyökerek nedveivel táplálkoznak, akadályozzák a növény tápanyagfelvételét, és végül a tő pusztulását okozzák. A büdöske gyökerei viszont olyan vegyületeket bocsátanak ki a talajba, amelyek a fonalférgek számára halálosak. A paradicsomtövek közé ültetett bársonyvirág gyakorlatilag „fertőtleníti” a környező talajt.

A növény népies neve jellegzetes, átható illatára utal, ami az emberi orr számára talán nem mindig vonzó, de a kertben felbecsülhetetlen értékű. Ez az illatfelhő ugyanis összezavarja a kártevőket. A levéltetvek, a liszteskék és a káposztalepkék gyakran az illatnyomok alapján találnak rá célpontjaikra. A bársonyvirág intenzív párolgása azonban elnyomja a zöldségek „illatát”, így a kártevők egyszerűen elrepülnek a veteményesünk felett, mert nem érzékelik a keresett növények jelenlétét.

Míg a kártékony rovarokat elriasztja, a hasznosakat mágnesként vonzza. A bársonyvirág virágpora és nektárja igazi svédasztal a zengőlegyek és a katicabogarak számára. Ez azértfantasztikus, mert ezeknek a rovaroknak a lárvái a legnagyobb levéltetű-pusztítók. Ha büdöske van a kertben, akkor a hasznos kártevő-fogyasztó szövetségeseink is sokkal otthonosabban érzik magukat, és oroszlánrészt vállalnak a veteményesünk védelmében.

A lap felhívja rá a figyelmet, hogy már egyetlen tő bársonyvirág is hatalmas erőt hordoz, de a maximális védelem érdekében a legfontosabb, hogy ne csak egy-egy tövet ültessünk el elszórtan, hanem hozzunk létre belőle foltokat vagy sorokat a zöldségek között. Különösen a paradicsom, a padlizsán, a burgonya és a rózsa hálálja meg jelenlétüket. Balkonládákban is remek társ: ha a petúnia vagy a muskátli mellé egy-egy törpe bársonyvirágot is ültetünk, hatékonyan távol tarthatjuk a levéltetveket, tették hozzá.