Szellemnek látszó valami jelent meg a szomszédja ablakában – aztán megmozdult

Egy, az általunk képzelt szellemekhez megszólalásig hasonlító alakot látott szomszédja ablakában egy amerikai nő, amitől előbb megijedt, majd azt gondolta, csak egy korán kihelyezett halloweeni dekoráció, de nem volt igaza, írja a Newsweek.

Traceh Ohrman coloradói ingatlanközvetítő a TikTokon osztott meg egy videót a szemben lévő ház ablakáról, ahonnan mintha tényleg egy szellemszerű fehér arc bámult volna rá.

Néhány másodperccel később fellélegezhetett, mert mint kiderült: csak egy macska szőre nézett pont úgy ki ebből a szögből mint egy szellem. A félelmetesnek indult, de nevetségesnek végződött videót egy hét alatt közel egymillióan látták a közösségi oldalon.

A nő úgy kommentálta az esetet a felvétel leírásában:

ez az ijesztő időszaka az évnek. Mindenre ugrok. Vagy csak az én szemeim ilyen rosszak?

A kommentekben valaki felvetette, a történelemben hány olyan eset lehetett már, amikor valaki valami teljesen ártalmatlan hitte azt hogy szellem, de ez sosem derült ki, más pedig arról írt: a természet olykor félelmetes.