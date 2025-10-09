otthonotthon 2025cicaszellem
Otthon

Szellemnek látszó valami jelent meg a szomszédja ablakában – aztán megmozdult

24.hu
2025. 10. 09. 05:35

Egy, az általunk képzelt szellemekhez megszólalásig hasonlító alakot látott szomszédja ablakában egy amerikai nő, amitől előbb megijedt, majd azt gondolta, csak egy korán kihelyezett halloweeni dekoráció, de nem volt igaza, írja a Newsweek.

Traceh Ohrman coloradói ingatlanközvetítő a TikTokon osztott meg egy videót a szemben lévő ház ablakáról, ahonnan mintha tényleg egy szellemszerű fehér arc bámult volna rá.

Néhány másodperccel később fellélegezhetett, mert mint kiderült: csak egy macska szőre nézett pont úgy ki ebből a szögből mint egy szellem. A félelmetesnek indult, de nevetségesnek végződött videót egy hét alatt közel egymillióan látták a közösségi oldalon.

@tohrman It’s that spooky time of the year… 👀 I jump at literally everything. Are my eyes just that bad? #halloween #fakeout #scarystories #ohitsacat ♬ original sound – Tracey Ohrman

A nő úgy kommentálta az esetet a felvétel leírásában:

ez az ijesztő időszaka az évnek. Mindenre ugrok. Vagy csak az én szemeim ilyen rosszak?

A kommentekben valaki felvetette, a történelemben hány olyan eset lehetett már, amikor valaki valami teljesen ártalmatlan hitte azt hogy szellem, de ez sosem derült ki, más pedig arról írt: a természet olykor félelmetes.

Kapcsolódó
Félt bemenni a fürdőszobába egy kislány, mert egy kutya bámulta őt az ablakon – aztán az apja kiment és kiderítette az igazságot
Ember legyen a talpán, aki ezt bentről kitalálta volna.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Már a Sándor-palotában „néz ki nagyon jól” a százmilliót érő Rippl-Rónai-festmény
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik