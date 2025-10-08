Beköltözési szigor a nógrádi faluban: a polgármestere elhintette, hogy azért van egy kiskapu

Talán az ország eddigi legszigorúbb önazonossági rendeletét alkotta meg a Nógrád vármegyei Vizslás, ahol a teljesség igénye nélkül megszabták, mennyien élhetnek egy ingatlanban, a beköltözőknek betelepülési hozzájárulási díjat kell fizetniük, és csak középfokú végzettséggel lehet a faluba költözni.

A nool.hu ellátogatott a településre, melynek lakóit megosztotta az intézkedés. Voltak, akik elhamarkodottnak érezték a rendeletet, míg mások egyetértettek vele. Egy járókelő például a lap újságírójának arról beszélt, a közösség összességében összetart, ugyanakkor akad néhány olyan személy, aki nem tud beilleszkedni.

Ha betelepülnek olyanok, akik nem idevalók, azok nem csak a szomszéd ingatlant fogják elértékteleníteni, hanem az egész falut

– fogalmazott a vizslási férfi, aki hozzátette: véleménye szerint épp az ilyen betelepülők kiszűrésére nyújt majd lehetőséget a jövőben a nemrég bevezetett helyi önazonosság védelmét szolgáló rendelet.

A nool.hu utolérte a vizslási polgármester is. Sándor József úgy gondolja, hogy Vizsláson évről évre jobb a közösség és a civil élet. A képviselő-testület által elfogadott rendelettel pedig ezt szeretnék megvédeni.

„Közel 10 eladó ház van most is Vizsláson és azt szeretnénk, ha olyan emberek költöznének be, akik be tudnak illeszkedni a helyi közösségbe, a település hasznos tagjává tudnak válni, és a helyiek is elfogadják őket” – közölte a polgármester, aki úgy véli, hogy habár szigorú a rendeletük, de van benne „mozgási lehetőség”.

Ezt azzal magyarázta, hogy a képviselő-testületi meghallgatás során a képviselők dönthetnek úgy, hogy felülírják a rendeletben meghatározott kritériumokat.

„Mi azon vagyunk, hogy segítsük az embereket, és hogy az itt élőknek a lehető legtöbbet tudjuk nyújtani” – hangsúlyozta a községvezető.