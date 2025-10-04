Pampafű: ezt a gyakori hibát kerüld el ősszel

A hazai kiskertekben is egyre népszerűbb a pampafű, amely minden évszakba különleges látványt nyújt. De vannak a növénynek igényei is: ha ősszel például nem megfelelően gondozzuk, akkor könnyen lehet, hogy a pompától elbúcsúzhatunk jövőre, írja korábbi cikkében az Agroinform.

Az egyik legfontosabb teendő ősszel, hogy még a tél előtt össze kell kötni a pampafüvet, különben a belülre bejutó, ott megrekedő hó vagy jég rothadást okoz. A másik probléma, hogy túl közel ültetik egymáshoz a pampafüvet, így nem jut számára elég hely a fejlődéshez.

Mivel a pampafű dél-amerikai származású, a hideg telekhez egyáltalán nincs hozzászokva. A pampafű gyökérzete nagyon érzékeny a pangó vízre és a fagyra, így nagyon könnyen elfagyhat vagy kirohadhat, ha nem készítjük fel megfelelően a téli hónapokra. Hosszú leveleit még ősz végén kössük össze, így nem tud közé befolyni a víz, és később nem tud megfagyni sem. A pampafű tövét tisztítsuk meg mindig a hótól és a jégtől, és az sem árt, ha betakarjuk még a tél előtt.

A növényt a tél elején kössük össze egy széles szalaggal, de akár be is fonhatjuk, ha van időnk, hogy a hajtások szorosan egymáshoz simuljanak. Ezzel a módszerrel nem fagy meg a csapadék a növényen. Azonban amikor már itt a tavasz, távolítsuk el róla a kötést.

Nagyon fontos, hogy csakis tavasszal metsszük meg a pampafüvet. Ha ősszel visszavágjuk, amit sokan elhibáznak, úgy a tövéhez könnyebben odajut a víz és a hó, és ha ezek megfagynak, az a növény életének végét jelentheti.

A pampafű metszésével várjuk meg a márciust, amikor már megjelennek rajta a friss hajtások, tanácsolják a cikkben. Ekkor a talajtól számított 15–30 centiméteres magasságban vágjuk vissza a hajtásokat, ügyelve rá, hogy a szálakat mindig egyenesen vágjuk le. Amint elkezd nőni a napsütéses órák száma, úgy fog egyre inkább növekedni a pampafű.