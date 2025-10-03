Figyelmeztet a vízmű: 47 ezer lakásban még idén mérőt kell cserélniük a fogyasztóknak

A Fővárosi Vízművek ellátási területén még több mint 47 ezer lakásban várnak cserére az idén lejáró hitelességű lakás-mellékvízmérők, jelezte a társaság közleményében.

Mint írták, a mellékmérők a felhasználók tulajdonában vannak, így azok cséréjéről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk. A cserét érdemes minél hamarabb biztosítani, ugyanis a megrendelések száma az év végére rendszerint jelentősen megnő, emiatt pedig hosszabb várakozási időre kell számítani. A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén még több mint 47 ezer fogyasztási helyen nem gondoskodtak a felhasználók az idén lejáró lakás-mellékvízmérőik cseréjéről.

A mellékmérők a fogyasztók tulajdonában vannak, így azok cseréje is az ő felelősségük. A hitelességi idő lejárata után – ami az idén lejáró mérők esetén 2025. december 31. – a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján.

A fogyasztóknak érdemes a lehető leghamarabb gondoskodniuk a cseréről.

„Társaságunk több éves tapasztalata alapján elmondható, hogy az első félévben általában nagyon alacsony a megrendelések száma, míg a határidő közeledtével jelentősen megemelkedik” – közölték.

Így az év végéhez közeledve a szakemberek szabad kapacitásai is fogynak, ezért ősszel már hosszabb várakozási idővel kell számolni. A csere a legegyszerűbben és leggyorsabban a Fővárosi Vízművek munkatársainak, illetve a társaság szerződött partnereinek segítségével intézhető el. Ők a szereléshez és üzembe helyezéshez szükséges minden tennivalót elvégeznek, beleértve a kapcsolódó adminisztrációt is

– zárták a közleményt.