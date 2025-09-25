otthonotthon 2025dulux
Otthon

Megérkezett a 2026-os év színe, egy csavarral

24.hu
2025. 09. 25. 16:44

Bejelentette a Dulux a 2026-os év színét, pontosabban színeit, ezúttal ugyanis egy színcsaládot választottak, mégpedig a Rhythm of Blues kollekciót, írja a bien.hu.

Az év színét így jövőre három különböző kék árnyalat képviseli a világszerte ismert, megbízható festékgyártó márkánál, amelyek mind a nyugalmat, mind az energiát sugározzák.

A különleges paletta háromféle kéket tartalmaz:

    • a légies és nyugodt Mellow Flow,
    • a mély és kiegyensúlyozó Slow Swing,
    • valamint az élénk és játékos Free Groove alkotják.

 

Marianne Shillingford, a Dulux kreatív igazgatója és színszakértője elmondta, „a kék évek óta a világ kedvenc színe, azonban nem csak egyetlen árnyalatról van szó. Mozgalmasságot, megkönnyebbülést, nyugalmat és szabadságot sugároz – ezekre pedig szükségünk van a mai rohanó világban.”

A trió lényege tehát az, hogy sokkal személyesebben választhatjuk ki azt a tempót, ami igazán illik az otthonunkhoz.

