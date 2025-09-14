Ez a sokak által kedvelt szobanövény balszerencsét hoz a feng shui szerint

Minden tárgynak, színnek és növénynek megvan a maga rezgése, amely hatással van ránk az otthonainkban is a Feng Shui tanai szerint. A femcafe.hu cikke szerint nem mindegy, milyen virágot vagy szobanövényt helyezünk el az otthonunkban.

Sok olyan növény van a Feng Shui alapján, amelyek szerencsét, egészséget és bőséget hozhatnak, de van egy sok háztartásban megtalálható faj, ami kifejezetten balszerencsét hozó hatással bírhat.

Ez nem más a keleti szemlélet szerint, mint a kaktusz, amit bár sokan szeretnek különleges formája és igénytelensége miatt, a növény tüskéi negatív energiát sugároznak, amelyek vitákat és feszültséget vonzhatnak az otthonba.

A Feng Shui szerint a kaktusz tüskéi apró „energianyilaknak” számítanak, amelyek szúrják és zavarják az otthon harmóniáját. Különösen akkor okozhatnak gondot, ha a hálószobában vagy a nappali központi helyén tartjuk, olvasható a cikkben.

A Feng Shui hagyománya szerint a kaktusz továbbá akadályozhatja a pénzáramlást, és visszavetheti a bőség megérkezését a családba.

Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy érdekes módon a kaktusz a bejárati ajtó közelében vagy a teraszon védelmező szerepet tölthet be. Ilyenkor nem a családtagokra, hanem a kívülről érkező negatív energiákra hat, és mintegy „pajzsként” működik.

