Élő aranyhalat talált a kertje közepén egy fiatal férfi, megmagyarázhatatlannak tartja az esetet

Egy fiatal orvos olyasvalamit talált a kertjében a nagy-britanniai Newcastle városában, amit sokan azóta az évszázad rejtélyeként aposztrofálnak, és több ezren próbálják megmagyarázni a jelenséget.

Ben Beska egy hónappal ezelőtt lett figyelmes arra, hogy egy aranyhal vergődik a gyep közepén. Habozás nélkül felvette és vízbe tette, a hal pedig életre kelt, úszkálni kezdett benne.

Kizártam a macskáimat a konyhából, nem akartam, hogy megegyék őt, akkor nagyon csúnya vége lett volna a történetnek

– mesélte brit lapoknak a 33 éves orvos.

A halat, akit azóta Alice-nek nevezett el, még a fűben gyorsan lefotózta, a képet pedig azóta már több tízmillióan látták a közösségi médiában. Mint fogalmazott, szerinte másodpercekre volt a haláltól az állat, és fogalma nincs róla, hogy kerülhetett a kertje közepébe.

🐟 So today I found a goldfish just on the grass in my back garden. It was alive, I think, and have absolutely no idea where it came from. There’s no ponds anywhere near. So I took it inside…. pic.twitter.com/FROefevjIF — Ben Beska (@Beska) June 1, 2024

Ez a rejtély azóta sem oldódott meg. Felmerült, hogy egy ragadozó madár emelhette ki a vízből, de a lakóhelyének közvetlen közelében nincsen tó, így az aranyhalnak nagy utat kellett volna megtennie egy madár szájában, amit nem valószínű, hogy túlélt volna.

Akárhogy is került oda, Ben Beska megtartotta a halat, már egy nagyobb akváriumot is vett neki, és szenvedélyévé vált a halak tartása. Ez a közösségi oldalán közzétett frissítésekből is látszik. Legutóbb arról számolt be például, hogy az egyik szekrényének a polcai már megteltek halas dolgokkal.

Within a month or so after finding a random fish on the lawn, this is what my dresser cupboard looks like. Full of fish related items. This is all completely normal and well-adjusted behaviour 👍 pic.twitter.com/rbd7AfVVvK — Ben Beska (@Beska) July 5, 2024