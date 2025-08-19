Mardoll már kislány kora óta testképzavarral küzd: „Tésztát például csak a születésnapomon fogyaszthattam”

Catherine Dederick, azaz Mardoll nemrég a Ripostnak adott interjút, melyben elárulta, hogy gyerekkora óta küzd testképzavarral és bulimiával.

Nem ismerek olyan időszakot az életemben, amikor azt gondoltam volna, hogy jó a testem

– osztotta meg a portállal a rapper, akiben emlékei szerint már négyévesen megfogalmazódott, hogy valami „rossz” a testével kapcsolatban. Aktív, mozgékony gyerek volt, mégis mindig úgy érezte, nem olyan, mint a többiek.

Nagyobb volt a fenekem, volt egy kis pocakom, és tudtam, hogy különbözöm. Ez mindig zavart.

Mint meséli, édesanyja, Yvonne Dederick is hasonló érzésekkel nőtt fel: félig brazil származása miatt hamarabb nőiesedett, és sosem úgy nézett ki, mint az átlag magyar lányok. Mardoll így belenőtt abba a légkörbe, ahol jelen van a test folyamatos megítélése. A helyzetét az sem könnyítette meg, hogy kislányként táncolt és színészkedett, a fellépéseihez viszont sokszor nem találtak rá illő ruhát, így varrónőhöz kellett fordulniuk.

Már gyerekként mást kellett ennem, mint a testvéremnek, például tésztát csak a születésnapomon fogyaszthattam. Ezért kezdtem el titokban enni.

A helyzet tovább romlott, amikor Dederick serdülni kezdett: ekkoriban lépett be az életébe a bulimia, egy véletlen találkozás által.

11-12 éves lehettem, amikor láttam egy lányt, hogy simán megeszik egy lángost és egy fagyit. Megkérdeztem, hogyan lehetséges ez. Azt felelte: hánytatja magát. Megmutatta, hogyan kell. Onnantól lavinaként indult minden.

A rapper először maga is hánytatni kezdte magát, majd a hashajtókra is rátalált, azok azonban mint fogalmaz, nem ugyanazt az „érzést” adják.

Ez lett a drogom: megehettem bármit, majd megszabadultam tőle, mintha meg sem történt volna az a fél óra.

Édesanyja csak később jött rá a titkára, addigra viszont már súlyos következményei lettek az állapotának.

Elkezdett hullani a hajam, és az egész életem erről szólt. Tíz év után döbbentem rá, hogy nem akarom így leélni az életemet.

Mardoll szerint a bulimiát nem lehet egyszerűen „lerakni”, hiszen az étel minden nap jelen van az életében, így naponta kell újra és újra megvívnia a harcait.

Olyan, mint egy parazita: egyszer bekerül a véráramba, és többé nem lehet kiirtani. Minden nap háromszor találkozom a démonjaimmal, és el kell mondanom nekik: ma nem ti nyertek. De vannak napok, amikor nem érzem magam elég erősnek

– tette hozzá.