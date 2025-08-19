nyerő pároskulcsár edinagwmszabó andrás csuti
Kulcsár Edina nagyon másként élte meg az idei Nyerő Párost és azt az évadot, amiben Csutival szerepeltek együtt

Kulcsár Edina és G.w.M is szerepelnek a Nyerő Páros ősszel induló, immár 9. évadában. A szépségkirálynő korábban volt férjével, Szabó András Csutival is versenyzett a páros realityben, ahol elmondták: azért vágtak neki a műsornak, hogy megmentsék a házasságukat. Végül néhány hónappal a reality adásba kerülése után szakítottak.

Kulcsár Edina ma a Reggeliben vendégeskedett, ahol egyebek mellett arról is kérdezték, nagy különbség volt-e számára az idei és a között az évad között, amiben Csutival szerepeltek együtt.

A két Edina között is nagyon nagy különbség van, és abban is hatalmas különbség van, ahogy megéltem ezt az egészet. Úgyhogy aki esetleg látta a korábbit, az szerintem maximálisan látni fogja ezt a hatalmas differenciát

jelentette ki a szépségkirálynő, akit hamarosan a Sztárbox ringjében is láthatnak majd a nézők, ahol Laky Zsuzsival fog összecsapni.

