Öngyilkos lett egy 30 éves képviselő a finn parlamentben

A finn parlament épületében 30 éves korában öngyilkos lett Eemeli Peltonen, a Finn Szociáldemokrata Párt (SPD) képviselője, írja az Iltalehti.

Petteri Orpo finn miniszterelnök (Nemzeti Koalíció, NCP) egy sajtótájékoztatón beszélt a parlamenti képviselő haláláról az északi Kajaani városában, ahol az NCP parlamenti frakciójának éves nyári ülését tartják. „Nemrégiben igazán sokkoló hírt kaptunk a parlamentből, közös munkahelyünkről. Az egyik kollégánk meghalt a parlament épületében. Ez nagyon szomorú hír” – mondta Orpo.

Bár a haláleset körülményeit ekkor még nem erősítették meg, a miniszterelnök tiszteletből egy perc néma csendet kért Peltonen emlékére „Ugyanakkor erőt küldünk a családnak, a szeretteinek és a kollégáknak. Ez mindannyiunkat mélyen érint” – tette hozzá. Az NCP a képviselő halála miatt a nap hátralévő részében felfüggeszti a politikai munkát.

Az SDP korábbi elnöke és az ország előző miniszterelnöke, Sanna Marin az Instagramon fejezte ki részvétét Eemeli Peltonen szerettei és a parlamenti frakciójuk felé. „Emlékszem rád a fiatalok csoportjából és a pártból, ahol évekkel ezelőtt együtt dolgoztunk. Bárcsak még velünk lennél! Túl korán ért véget az életed” – írta Marin.

Peltonennek ez volt az első ciklusa a finn parlamentben, a 2023-as választásokon választották meg képviselőnek. Tagja volt a parlament adminisztrációs, illetve jogi bizottságának, illetve Järvenpää városban képviselő és a városi tanács elnöke volt. Először mindössze 18 évesen választották meg helyben, majd 22 évesen már a városi tanács elnöke lett.2020 nyarán szerzett állam- és politikatudományi diplomát a Helsinki Egyetemen.

Eemeli Peltonen júniusban a Facebookon közölte, hogy egészségügyi problémákkal küzd, többek között vesebetegséggel. A tavaszi ülésszak utolsó heteiben nem vett részt a parlamenti munkában, és a nyáron betegszabadságon volt.