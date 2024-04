Ezért ne gyűjtsük össze a lenyírt füvet

Itt a tavasz, és vele együtt megérkezett a rendszeres fűnyírás időszaka is. Ez sok bosszúságot is okozhat, hiszen van, hogy egy hét se telik el, és már nem is látszik, hogy dolgoztunk volna a kerttel. Ráadásul sokan azt gondolják, hogy a levágott fű semmire sem jó, komposztálni sem lehet igazán, így csak nyűg az egyszeri kertész számára. Ez azonban nagy tévedés, írja a Greendex.

A lap cikke szerint habár magas a levágott gyep nitrogéntartalma, ez mégis elengedhetetlen tápanyag növényeink számára. Ha egy helyre gyűjtjük az avart és a levágott füvet, akkor egészséges tápanyagforrást kapunk, amit vagy mulcsként, vagy az ágyásainkba dolgozva fel tudunk használni.

Az is opció lehet, ha megfeledkezünk a fűnyíró fűgyűjtő tartályáról. Ezzel egyrészt megspóroljuk azt az időt, amelybe a tartály állandó tisztítása kerülne, másrészt az így a talajra kerülő vágott fű kiválóan „visszakomposztálódik” a talajba.

Amíg a talajt takarja, addig olyan mikrokörnyezetet biztosít a gyepnek, amely több vizet tart vissza, és nehezebben szárad ki. Ugyanakkor nem veszélytelen, hiszen ha túl sok fűmaradékot hagyunk ott túl hosszú ideig, akkor ez könnyen berohadhat, ami már károsíthatja a gyepet, olvasható a cikkben.