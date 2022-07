Online bevásárolni nyerő! (x)

Az ALDI online bevásárlás nemcsak rendkívül praktikus – hiszen időt és energiát takarítunk meg vele –, de a 2022. július 7. és 2022. augusztus 3. között zajló nyári játékban akár vissza is nyerhetjük a vásárlásunk teljes összegét, illetve indulhatunk a számos bevásárlást fedező fődíjért is.

Ingyen nagybevásárlás

A játék 4 hete alatt az ALDI online bevásárlók közül heti egy szerencsés kerül kisorsolásra, aki az egyszeri, minimum 20 000 Ft értékű nagybevásárlásának teljes összegét – online, akár több részletben, ALDI termékekre levásárolható kupon formájában – visszanyeri, azaz azon a héten ingyenesen vásárolt be a család számára. Legyünk bármilyen szerencsések is, kétszer ugyanaz a bevásárlás nem nyerhet a játék ideje alatt, de aki többször vásárol, természetesen több esélyt is kap a nyereményekre. És valamennyi vásárló – így a heti nyertesek is – nyugodtan hazaviheti a fődíjat!

Gondtalan bevásárlás hónapokon át

A nyári nyereményjáték fődíja egy 500 000 forintos, a ROKSH-on ALDI termékekre beváltható virtuális kupon, ami hosszú időre megoldja a bevásárlással járó nehézségeket. A kupon felhasználása rendkívül egyszerű: minden egyes vásárlás alkalmával levonják annak értékét, addig, ameddig futja rá a keretből, majd a ROKSH profi „Személyes bevásárlója” házhoz szállítja a megrendelt „ALDI-kosarat”. A nyereményjáték részletei megtalálhatóak a roksh.com/aldi oldalon.