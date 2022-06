Nincs jele fordulatnak a budapesti lakáspiacon

Napi szinten kopogtak be egy családhoz, hogy egy kutya üldögél a házuk tetején

Ugyan a globális lakáspiacon már látszódnak a fordulat jelei és lassul az árak növekedése, ez egyelőre szemernyit sem látszik meg a budapesti új lakások árában, írja a Portfolio.hu.

A Budapesti Lakáspiaci Riport elemzésében kitérnek rá, hogy az új lakások átlagos négyzetméterára már 1,27 millió forintnál tart, negyedévről negyedévre döntögetve a rekordot.

A brutális áremelkedés mellett a magas kereslet mellett a kínálat hat éves mélypontra esett vissza, így ma egy átlagos újépítésű lakásért már 92 millió forintot kell fizetnünk. A júniusi átlagár 5,9 százalékkal magasabb, mint amit márciusban mértek, de felmerülhet a kérdés, hogy mindez miből is jött ki, a riport szerint ugyanis a lakások túlnyomó többségénél, közel 78 százalékuknál emelkedtek az árak az előző negyedévhez képest és alig akadt olyan újépítésű ingatlan, ahol csökkentettek volna a vételáron.

A tipikus áremelés összege 5 és 10 millió forint közé esett a második negyedévben, de a lakások 13 százalékánál 10 millió forintnál is többel nőtt a vételár március óta.

Kitértek arra is, a szabad új lakások darabszáma már tavaly nyár óta folyamatosan csökken, de csak most zuhant be igazán mélyre.