Egyben van a konyha és a fürdőszoba az értelmezhetetlen albérletben

Elég komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában egy ausztráliai albérlet hirdetése, az ingatlanban ugyanis elég szokatlan módon van elhelyezve a fürdőszoba.

A Guardian cikke szerint az Adelaide északi részén található lakásban a konyha részeként egyszerűen elkerítettek egy zuhanykabint, ami mellé még egy WC-t is elhelyeztek.

Look at this listing. They’ve turned a single room from a house into a “self-contained” apartment that violates soooooo many regulations it’s not funny. Because it’s in North Adelaide they want $400 a week. pic.twitter.com/uA3286cIkj

— Jamie Moffatt (@Guestyperson) June 26, 2022