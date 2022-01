Tisztítás, vasalás, ráadásul minden nehézség nélkül! (x)

Végre megérkezett! A Tefal márka megtalálta a megoldást a legkevésbé kedvelt háztartási tevékenységünkre, így most már teljesen könnyedén elvégezhetjük azt! Hogy miről van szó? Az automata mosógép feltalálása óta történt legjobb újításról! És mi a teendő? Az előbb említett mosógép használata után vegye ki az illatos ruhát a gépből, hagyja megszáradni, majd tegye egyenesen a Tefal Care For You gőzszekrénybe, amely hatékonyan eltávolít minden gyűrődést és egyenetlenséget, miközben a gőz erejével tökéletesen fertőtleníti is ruháit! Nem kell többé vasalással töltenie az estéket, vagy idegeskednie indulás előtt a vasalódeszka és vasaló elővételével... A Tefal Care For You gondoskodik Önről, amikor csak szüksége van rá!

A Tefal Care For You (YT3040) a gőz természetes erejét használja a vasaláshoz és a mély fertőtlenítéshez, miközben tökéletesen megszárítja ruháit. Házimunka, melynél a kisujját sem kell megmozdítania! Egyszerűen helyezze vagy akassza be ruháit (egyszerre legfeljebb 4 darabot) a Tefal Care For You gőzszekrénybe, zárja be, indítsa el a programot, és használja a felszabadult időt amire csak szeretné, például az indulás előtti előkészületekre, reggelizésre vagy egyszerűen csak a szeretteivel való kikapcsolódásra!

A Tefal Care For You igazán csendes, bármikor használhatja. Mindössze 10 perc alatt hatékonyan eltávolítja a ruhák tökéletlenségeit, és minden gyönyörűen sima lesz, egyetlen hiba nélkül. Hazatérve is hasznos segítség, az erőteljes gőz felfrissíti a ruhákat, és eltünteti az olyan tartós és kellemetlen szagokat, mint például a füstöt vagy az olajszagot. És még a nehezen mosható ruhákból is!

A 40 perces fertőtlenítési ciklus emellett a vírusok, baktériumok és kórokozók 99,99 %-át is eltávolítja. Ha a gyermeke leejt egy játékot a földre séta közben, ha hazatér a nyaralásból és fertőtleníteni szeretné a csomagjait, vagy ha gondoskodni szeretne kis háziállata vackáról… Semmi sem egyszerűbb, mint a Tefal Care For You készülékbe helyezni ezeket, és percek alatt minden higiénikusan tiszta lesz. A Tefal Care For You bármilyen szövetet biztonságosan kisimít, beleértve a selymet vagy a gyapjút is. Használata az otthoni textíliákhoz is ideális, alaposan megtisztítja a párnákat, takarókat, kabátokat és pehelykabátokat, illetve a gyermekek anyagból készült játékait, vagy a plüssjátékokat. A gép a könnyű mozgathatóság érdekében négy görgővel felszerelt, bárhová tolhatja. A Tefal Care For You gőzszekrény, ráadásul egy olyan stílusos darab, amelyet akkor is a szobában tarthat, ha éppen nem használja.

Ajánlott fogyasztói ára 199 990 Ft.

A francia Groupe SEB családi vállakozás, amely a magyar piacon a Tefal, Rowenta vagy a Krups márkák által vált ismertté, kötelezi magát a termékei 10 évig tartó javíthatóságára – ez a vállalat termékeinek már 95 %-ára érvényes.