The Weeknd luxusvilláját vette meg őrült összegért Madonna

The Weeknd eladta a hírességek által közkedvelt, kaliforniai Hiddens Hills városában található 1245 négyzetméteres villáját, a vevő pedig nem más, mint Madonna, írja az Architectural Digest.

Az énekes még 2017-ben vásárolta az ingatlant közel 20 millió dollárért. A Grammy-díjas zenész 21,995 millió dollárért hirdette meg a házat év elején, Madonna pedig végül 19,3 millió dollárt, közel hatmilliárd forintot fizetett érte.

Az ingatlan hét hálószobával, kilenc fürdőszobával, borozóval, bárral, edzőteremmel, színházzal, öt garázzsal és teljes kosárlabdapályával rendelkezik. Tartozik hozzá még egy külön két hálószobás, két fürdőszobás vendégház, valamint egy medence, egy gyógyfürdő, egy tűzhely és egy szabadtéri nappali kabinnal.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a torontói születésű The Weeknd hol tervezi tovább életét, de állítólag egy Los Angeles-i penthouse tulajdonosa, és a hírek szerint a közelmúltban egy másik penthouse-t is bérelt New York egyik előkelő negyedében.

Ami Madonnát illeti, a hatgyermekes anya az elmúlt évek idejének nagy részét egy 18. századi mór stílusú kastélyban töltötte Lisszabon közelében, Portugáliában, amit 2017-ben vásárolt meg.