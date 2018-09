Itt nézheti élőben az Apple nagy bejelentéseit

Videón a még be sem jelentett új iPhone

Az Apple nagy őszi eseménye kétségkívül a techvilág egyik legfontosabb történése az évben, a cupertinóiak ugyanis rendszerint ekkor leplezik le az új iPhone-okat, iPadeket, MacBookokat, valamint a fontosabb szoftveres fejlesztéseket. Idén szeptember 12-én kerül sor az almás cég seregszemléjére, ami magyar idő szerint este hétkor veszi kezdetét.

A fontosabb újdonságokról mi is beszámolunk a bemutató alatt, aki velünk együtt nézné élőben, az Apple honlapján teheti meg az apple.com/apple-events/september-2018 linkre kattintva.

A közvetítés minden platformról elérhető: windowsos gépeken a Microsoft Edge, linuxos eszközökön a Chrome vagy a Firefox, iOS-es kütyükön pedig a Safari böngészőkön keresztül.

És mit várhatunk az eseménytől? Több pletyka szerint is egy új MacBook Air, egy frissített Mac Mini, illetve újragondolt iPad Pro is bemutatkozhat az új almás mobilok mellett, amikről az elmúlt napokban már több pletykát is olvashattunk.