Majka Bohár Dánielnek: Szopjatok le mind

Váratlanul úgy alakult, hogy a pénteki napon Majka és az egykori megafonos propagandista, Bohár Dániel keveredett egymással szópárbajba a közösségi médiában, miutána rapper csütörtökön fellépett a debreceni Campus Fesztiválon.

Majka szereplése a Campuson azért bír némi hírértékkel, mert egy évvel ezelőtt itt adta elő azt a bizonyos fejbe lövős performanszt a színpadon a Csurran, cseppen című dala közben, ami miatt a komplett fideszes sajtó és holdudvar kikelt magából. Majka ezúttal is előadta a dalt, és nem is felejtett el megemlékezni az évfordulóról: „Azóta eltelt egy év, és ezek elhúztak a faszba” – mondta a közönségnek, miközben szájára vette a fideszes propagandát, majd az is elhangzott a szájából, hogy „szopjál le, Bohár Dani!”

Erre reagált a volt megafonos a nap során, egyebek között tiszás trubadúrnak nevezte Majkát, és azt pedzegette, hogy a rapper biztos azért frusztrált, mert őt is átverte a Tisza, és nem kapta meg a további milliárdjait.

Majka egy esti posztban válaszolt Bohárnak: