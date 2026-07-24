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Élet-Stílus

Majka Bohár Dánielnek: Szopjatok le mind

Varga Jennifer / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 24. 21:21
Varga Jennifer / 24.hu
A rapper azt állítja, felhívták a Hír TV-től, hogy mikor kér bocsánatot Bohártól. Majka most az mondta, sajnálja, hogy Bohárra hegyezte ki korábbi beszólását, és inkább megüzente mindannyiuknak, hogy szopják le.

Váratlanul úgy alakult, hogy a pénteki napon Majka és az egykori megafonos propagandista, Bohár Dániel keveredett egymással szópárbajba a közösségi médiában, miutána rapper csütörtökön fellépett a debreceni Campus Fesztiválon.

Majka szereplése a Campuson azért bír némi hírértékkel, mert egy évvel ezelőtt itt adta elő azt a bizonyos fejbe lövős performanszt a színpadon a Csurran, cseppen című dala közben, ami miatt a komplett fideszes sajtó és holdudvar kikelt magából. Majka ezúttal is előadta a dalt, és nem is felejtett el megemlékezni az évfordulóról: „Azóta eltelt egy év, és ezek elhúztak a faszba” – mondta a közönségnek, miközben szájára vette a fideszes propagandát, majd az is elhangzott a szájából, hogy „szopjál le, Bohár Dani!”

Erre reagált a volt megafonos a nap során, egyebek között tiszás trubadúrnak nevezte Majkát, és azt pedzegette, hogy a rapper biztos azért frusztrált, mert őt is átverte a Tisza, és nem kapta meg a további milliárdjait.

Majka egy esti posztban válaszolt Bohárnak:

Danika! Te engem összekeversz valakivel. Én nem egy kifinomult, ezüstkanállal a szájában született ügyvédcsalád sarja vagyok. Nekem nem kell moderálnom magam, amikor véleményt nyilvánítok. Bármiről. Sőt!! Nem is egy újságíró vagyok, akinek mézesmázos köntösbe kéne öltöztetnie a mondandóját, és intelligensen tálalnia azt a nagyközönségnek. Mint például, ugye, Bayer Zsolt. Én csak egy tahó ózdi repper vagyok, ezért nem is akarok csalódást okozni azzal, hogy nem tahó módon szólítalak meg. De nem ezért írok. Hívtak nemrég a méltán híres és objektív Hír TV-től, hogy mikor akarok bocsánatot kérni tőled. És rájöttem, hogy igazuk van. Elnézést kérek. Sajnálom, hogy rád hegyeztem ki ezt a prosztó beszólást. Tényleg sorry… Nem érdemled meg, hogy egyedül te fuvolázz. Szopjatok le mind…

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