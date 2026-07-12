Rettentő drága – hangzott a leggyakoribb komment azzal kapcsolatban, hogy milyen is Izlandra utazni. Szerencsére legalább ilyen lelkesedéssel tette hozzá minden tapasztalt Izlandra járó, hogy ezzel együtt az egyik legcsodálatosabb hely a világon, mi pedig elmentünk megnézni, mi igaz ebből.

Jelentem: mindkettő. Izlandhoz valóban nem fogható semmilyen más hely, ahol valaha jártam, és ezzel együtt abban is biztos vagyok, hogy nem feltétlenül mindenki álomdesztinációja.