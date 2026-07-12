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Kultúra

A lundák és a felfoghatatlan tájak országa, amit mindenki drágának tart – mire figyeljünk, ha Izlandra repülünk?

A szerző felvétele
admin Polák Zsóka
2026. 07. 12. 20:00
A szerző felvétele
Zord, drága, csodálatos – így szokták általában jellemezni Izlandot az utazók. A fjordok, gleccserek és kimondhatatlan nevű vulkánok országa egyre népszerűbb úticél nemcsak az európaiak számára; összeszedtük, mire érdemes figyelni, ha erre a különleges helyre utazunk.

Rettentő drága – hangzott a leggyakoribb komment azzal kapcsolatban, hogy milyen is Izlandra utazni. Szerencsére legalább ilyen lelkesedéssel tette hozzá minden tapasztalt Izlandra járó, hogy ezzel együtt az egyik legcsodálatosabb hely a világon, mi pedig elmentünk megnézni, mi igaz ebből.

Jelentem: mindkettő. Izlandhoz valóban nem fogható semmilyen más hely, ahol valaha jártam, és ezzel együtt abban is biztos vagyok, hogy nem feltétlenül mindenki álomdesztinációja.

A cikk tartalmából

A cikkből többek közt kiderül,

  • mikor érdemes Izlandra utazni,
  • mi a legdrágább tétel a szigeten,
  • miért nem kapunk sört, ha csak úgy besétálunk egy élelmiszerüzletbe,
  • és milyen érzés autóval átkelni a folyókon.
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