Rettentő drága – hangzott a leggyakoribb komment azzal kapcsolatban, hogy milyen is Izlandra utazni. Szerencsére legalább ilyen lelkesedéssel tette hozzá minden tapasztalt Izlandra járó, hogy ezzel együtt az egyik legcsodálatosabb hely a világon, mi pedig elmentünk megnézni, mi igaz ebből.
Jelentem: mindkettő. Izlandhoz valóban nem fogható semmilyen más hely, ahol valaha jártam, és ezzel együtt abban is biztos vagyok, hogy nem feltétlenül mindenki álomdesztinációja.
A cikk tartalmából
A cikkből többek közt kiderül,
- mikor érdemes Izlandra utazni,
- mi a legdrágább tétel a szigeten,
- miért nem kapunk sört, ha csak úgy besétálunk egy élelmiszerüzletbe,
- és milyen érzés autóval átkelni a folyókon.
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