A friss Kossuth-díjas Orbán János Dénes szerint nem szabad hagyni, hogy a baloldali újidiotizmus leigázzon bennünket

A művészet egy része nem veszítette el a társadalomszervező erejét, de egy másik része sajnos egyenesen szétzilálja azt – mondta az Origónak a kedden Kossuth-díjjal kitüntetett Orbán János Dénes. A költő, prózaíró, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja azt fejtegeti, hogy Magyarországon is súlyos a helyzet,

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia vezetője így folytatja eszmefuttatását:

Kiderült az interjúból az is, hogy elsősorban szerelmes költőnek tartja magát, ez a fő témája. „Ki is kezdtek már szexizmusért, ugyanis az újidióták szerint, ha versben esdekelsz a múzsa kegyeiért, akkor szexuális tárggyá degradálod őt” – mondja. Az interjú csúcspontja vitathatatlanul az a rész, amikor Orbán János Dénes ezt bontja ki:

Manapság tilos dicsérni egy hölgy idomainak szépségét, szemének huncut csillogását, de még az értelmét is, hiszen abba is bele tudnak kötni: na mi van, rácsodálkozol, hogy egy nő is lehet értelmes? Maholnap be fogják tiltani a központosítást is, mert a vesszőt fallikus szimbólumnak minősítik, a kettőspontot a herékhez hasonlítják, a felkiáltójelet vagy a kérdőjelet…ki sem merem mondani.