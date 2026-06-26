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Kultúra

Pócs János Dopemannél: Az emberek ugyanolyan szinten félnek Magyar Pétertől, ahogy féltek Hitlertől

24.hu
2026. 06. 26. 14:36
A rapper szintén a fasiszta diktátorhoz hasonlította a magyar miniszterelnököt.

Pócs János volt Dopeman műsora a Doperanos vendége, a több mint másfél órás adásban Tisza Párt és Magyar Péter tevékenységét vesézték ki. A miniszterelnököt többek közt autoriter stílussal és a politikai stabilitás veszélyeztetésével vádolták.

Kicsit hasonló a hadviselése Hitleréhez. Egyszerre annyi frontot nyit meg, amit aztán nem lehet menedzselni. A politikájában annyi fronton háborúzik, hogy nem tud kiépíteni egy normális működést, és ez előbb utóbb visszafordul.

– fejtegette Dopeman, mire Pócs helyesel: ”az emberek, a választópolgárok ugyanolyan szinten félnek tőle, ahogy féltek Hitlertől. Egzisztenciálisan félnek.”

Pócs hozzáteszi, továbbra is minden erejével azon lesz, „hogy a demokrácia Magyarországon helyreálljon,” elmondása szerint csak a felvétel napján két üzenetet kapott Romániából arra vonatkozóan, hogy „Jani, elfelejteted, hogy nekünk mit kellett megélni Ceaușescu alatt? Ti hagyjátok, hogy nektek is ezt kelljen? Nem fogjuk hagyni” – mondja, és ezúttal Dopeman helyesel.

Ugyanennek a műsornak volt a választások után a vendége Orbán Viktor is, aki a vereség okait fejtegette Dopemannel:

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Újra ellátogatott Dopeman műsorába a leköszönő miniszterelnök, aki beszélt arról, hogy miért vesztette el a Fidesz a választást, és arról is, mire kell gondolni akkor, amikor a nemzeti oldalt emlegetik. A maratoni beszélgetésben szóba került az új kormány és Balásy Gyula is, kapott finom kritikát a kampányfőnökként leszereplő Orbán Balázs, de bőven szenteltek időt a tiktokozó fiatalok problémájának is.

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