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Kultúra

Sting az MVM Dome-ban próbálta megidézni pályája csúcsát – de sikerült?

Gus Stewart / Redferns / Getty Images
admin Ürmös Dániel
2026. 06. 19. 11:36
Gus Stewart / Redferns / Getty Images
Ismét Budapesten lépett fel Sting, ahol a Police-érából és szólókarrierjéből is játszott számokat, visszatérve a pályája első felét jellemző, dögös, rockos hangzáshoz. A helyszínen néztük meg, hogy mennyire tud dacolni az öregedéssel. Koncertbeszámoló.  

Egyáltalán nem magától értetődő, hogy valaki 74 évesen izompólóban, basszusgitárral a nyakában végigturnézza a világot. Még akkor sem, ha Stingtől már-már megszoktuk ezt a nem mindennapi teljesítményt. Persze szép számmal találunk idősödő, ikonikus zenészeket, akik továbbra is hangszerrel a kézben járják a világot, de viszonylag kevesen döntenek úgy ennyi idősen, hogy pályájuk elejét megidézve visszatérnek az alapokhoz, ahhoz a dögös, rockos hangzáshoz, aminek legnagyobb sikereiket köszönhetik.

Nem kockázatok nélküli kísérlet ez, mert az öregedő rockzenész mindeközben könnyen saját paródiájává válhat a színpadon. Kockázatot vállalt Sting is, amikor a nagyzenekaros felállások után egy lecsupaszított, háromtagú formáció élén kezdte járni a világ színpadait: több mint három évtizedes szerző- és zenésztársa, Dominic Miller gitáros és a Mumford & Sons korábbi turnédobosa, Chris Maas társaságában.

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