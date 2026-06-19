Sting az MVM Dome-ban próbálta megidézni pályája csúcsát – de sikerült?

Egyáltalán nem magától értetődő, hogy valaki 74 évesen izompólóban, basszusgitárral a nyakában végigturnézza a világot. Még akkor sem, ha Stingtől már-már megszoktuk ezt a nem mindennapi teljesítményt. Persze szép számmal találunk idősödő, ikonikus zenészeket, akik továbbra is hangszerrel a kézben járják a világot, de viszonylag kevesen döntenek úgy ennyi idősen, hogy pályájuk elejét megidézve visszatérnek az alapokhoz, ahhoz a dögös, rockos hangzáshoz, aminek legnagyobb sikereiket köszönhetik.

Nem kockázatok nélküli kísérlet ez, mert az öregedő rockzenész mindeközben könnyen saját paródiájává válhat a színpadon. Kockázatot vállalt Sting is, amikor a nagyzenekaros felállások után egy lecsupaszított, háromtagú formáció élén kezdte járni a világ színpadait: több mint három évtizedes szerző- és zenésztársa, Dominic Miller gitáros és a Mumford & Sons korábbi turnédobosa, Chris Maas társaságában.