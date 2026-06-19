Kvíz: Felismered a Rejtő-regényt a nyitómondatáról?

Mindet kezdet nehéz – kivéve, ha egy Rejtő-regénybe vágunk bele, hiszen köztudomású, hogy ő az az író, aki már az első mondatával megnevetettet. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy Rejtő a frappáns nyitómondatok Rejtő Jenője. Nem véletlen, hogy első soraiból széles körben idézett szállóigék is lettek, de vajon felismered, melyik Rejtő-klasszikus kezdődik orosz hússalátával és melyik a nadrág nélkül maradt Török Szultánnal?

Ha még tovább tesztelnéd a frappáns idézetekben való járatosságodat, akkor korábbi Rejtő-kvízünket , illetve a Ki mondta: Churchill, Rejtő, Oscar Wilde vagy Woody Allen? című kérdéssorunkat is jó szívvel ajánljuk.