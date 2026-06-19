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Kvíz: Felismered a Rejtő-regényt a nyitómondatáról?

admin Jankovics Márton
2026. 06. 19. 05:45

Mindet kezdet nehéz – kivéve, ha egy Rejtő-regénybe vágunk bele, hiszen köztudomású, hogy ő az az író, aki már az első mondatával megnevetettet. Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy Rejtő a frappáns nyitómondatok Rejtő Jenője. Nem véletlen, hogy első soraiból széles körben idézett szállóigék is lettek, de vajon felismered, melyik Rejtő-klasszikus kezdődik orosz hússalátával és melyik a nadrág nélkül maradt Török Szultánnal?

Ha még tovább tesztelnéd a frappáns idézetekben való járatosságodat, akkor korábbi Rejtő-kvízünket, illetve a Ki mondta: Churchill, Rejtő, Oscar Wilde vagy Woody Allen? című kérdéssorunkat is jó szívvel ajánljuk.

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