„Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan” – kvíz Rejtő Jenő legnépszerűbb regényeinek idézeteivel

A százhuszonegy éve született Rejtő Jenő méltán az egyik legnépszerűbb magyar író.

„Egy Rejtő-regénynek mindig lehet előre tudni a végét, de egy Rejtő-mondatnak – soha” – írta róla Bárdos Pál, és ennél jobban aligha összegezhető, miért képtelenség ráunni Rejtő Jenő poénokban és pofonokban gazdag életművére.

Most olyan kvízt állítottunk össze idézeteiből, melyet csak a vérbeli rajongók tudnak majd hiba nélkül, vagy kevés hibával megoldani, ám azoknak is érdemes végigkattintani, akik csak most ismerkednének a múltszázadi zseni köteteinek világával.

Ha kicsit tréningeznél előtte, íme 120 kedvenc Rejtő-idézetünk, illetve tavalyi cikkünk, melyben Thuróczy Gergely Rejtő-kutatóval, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkatársával idéztük fel az író élettörténet.

Ha pedig úgy érzed, felkészültél: indulhat a kvíz! 13+1 idézet, mindegyikhez három lehetséges válasz, melyek közül csak egy helyes.