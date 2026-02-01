kvízrejtő jenőidézet
Kultúra

„Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan” – kvíz Rejtő Jenő legnépszerűbb regényeinek idézeteivel

24.hu
2026. 02. 01. 05:45

A százhuszonegy éve született Rejtő Jenő méltán az egyik legnépszerűbb magyar író.

„Egy Rejtő-regénynek mindig lehet előre tudni a végét, de egy Rejtő-mondatnak – soha” – írta róla Bárdos Pál, és ennél jobban aligha összegezhető, miért képtelenség ráunni Rejtő Jenő poénokban és pofonokban gazdag életművére.

Most olyan kvízt állítottunk össze idézeteiből, melyet csak a vérbeli rajongók tudnak majd hiba nélkül, vagy kevés hibával megoldani, ám azoknak is érdemes végigkattintani, akik csak most ismerkednének a múltszázadi zseni köteteinek világával.

Ha kicsit tréningeznél előtte, íme 120 kedvenc Rejtő-idézetünk, illetve tavalyi cikkünk, melyben Thuróczy Gergely Rejtő-kutatóval, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkatársával idéztük fel az író élettörténet.

Ha pedig úgy érzed, felkészültél: indulhat a kvíz! 13+1 idézet, mindegyikhez három lehetséges válasz, melyek közül csak egy helyes.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„De szép kis szőrös” – ezen a Csupasz pisztoly-kvízen mindenki elhasal
Hiába keres egyre többet Orbán Viktor, a megtakarításai folyamatosan apadnak
Szinte havonta jár Orbánhoz az elítélt boszniai elnök
Eltűnt egy 23 éves dunabogdányi fiatal
vagyonnyilatkozatok 2026
Ki lett gazdagabb, ki lett szegényebb? Így változott a vezető politikusok vagyona 2025-ben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik