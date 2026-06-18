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Kultúra

A Darth Mault alakító színész élete legnagyobb csalódásának nevezte a Star Wars első részét

Lucasfilm / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 06. 18. 11:28
Lucasfilm / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
Egyébként sem érezte magáénak a karaktert.

Amikor láttam a filmet, az volt addigi életem legnagyobb csalódása

– vélekedett a Classic Clown című podcastban Peter Serafinowicz a Star Wars 1. rész – Baljós árnyakról, amelyben a film antagonistájának, Darth Maulnak kölcsönözte a hangját.

Mikor a műsort vezető Seann Walsh meglepődött a kijelentésén, a színész visszakérdezett: „te is láttad azt a filmet, ugye?” Serafinowicz azt is bevallotta, hogy egyáltalán nem volt oda a szerepért, amelyet George Lucas úgy adott elő neki, hogy ő lesz az új James Earl Jones, aki korábban Darth Vader hangját adta.

A második trilógia első része – amely a kronológiát tekintve a legelső – köztudottan a széria egyik leginkább gyűlölt felvonása, a rajongókat nem igazán győzte meg az olyan szálak bevonása, mint Jar Jar vagy a midikloriánok.

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