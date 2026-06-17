Javier Bardem a magyaroknak: Figyelemmel követtem a politikai változást, a legjobbakat kívánom az országnak

Javier Bardem, az Oscar-díjas és négyszeres Oscar-jelölt spanyol színész kedden hivatalosan is helyet kapott Hollywood halhatatlanjai között, amikor kéz- és láblenyomata bekerült azon a betonkockák közé, amelyek közel egy évszázada őrzik a filmművészet legnagyobb alakjainak emlékét – olyanokét, mint Marilyn Monroe, Gene Kelly vagy Tony Curtis.
A hagyományok szerint két szakmabeli barát szokta méltatni a hallhatatlanná váló művészt az ünnepi alkalmon – ezúttal két Bardem pályáját meghatározó rendező, Denis Villeneuve és Michael Mann mondott beszédet.
Egy egész országot traumatizált a hajával
A cikk tartalmából
Helyszíni tudósításunkból többek között kiderül:
- Melyiket tartja Javier Bardem legértékesebb testrészének?
- Ki hiányzott neki leginkább a ceremóniáról?
- Mivel nyűgözte le Bardem a Dűne rendezőjét?
- Miért tartja fontosnak, hogy mindig felszólaljon az igazságtalanság ellen?
- Mit gondol a magyar politikai helyzetről?
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