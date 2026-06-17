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Kultúra

Javier Bardem a magyaroknak: Figyelemmel követtem a politikai változást, a legjobbakat kívánom az országnak

Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP
Javier Bardem a láb- és kézlenyomat ceremónián.
Vida Virág
2026. 06. 17. 12:13
Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP
Javier Bardem a láb- és kézlenyomat ceremónián.
A spanyol filmsztár a kéz- és lábnyoma mellett az orrlenyomatát is letette Hollywoodban, miután Denis Villeneuve és Michael Mann méltatták őt a hírességek sétányán ceremónián. A bolondozás mellett komoly témákra is jutott ideje: megosztotta a legfontosabb tanácsot, amit anyjától kapott, felszólalt a gázai öldöklés ellen, valamint a helyszínen lévő tudósítónknak kifejtette véleményét a választások utáni magyar politikai helyzetről is.

Javier Bardem, az Oscar-díjas és négyszeres Oscar-jelölt spanyol színész kedden hivatalosan is helyet kapott Hollywood halhatatlanjai között, amikor kéz- és láblenyomata bekerült azon a betonkockák közé, amelyek közel egy évszázada őrzik a filmművészet legnagyobb alakjainak emlékét – olyanokét, mint Marilyn Monroe, Gene Kelly vagy Tony Curtis.

A hagyományok szerint két szakmabeli barát szokta méltatni a hallhatatlanná váló művészt az ünnepi alkalmon – ezúttal két Bardem pályáját meghatározó rendező, Denis Villeneuve és Michael Mann mondott beszédet.

Egy egész országot traumatizált a hajával

A cikk tartalmából

Helyszíni tudósításunkból többek között kiderül:

  • Melyiket tartja Javier Bardem legértékesebb testrészének?
  • Ki hiányzott neki leginkább a ceremóniáról?
  • Mivel nyűgözte le Bardem a Dűne rendezőjét?
  • Miért tartja fontosnak, hogy mindig felszólaljon az igazságtalanság ellen?
  • Mit gondol a magyar politikai helyzetről?

 

 

 

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