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Kultúra

Ian McKellen Mar-a-Lago elpusztításáról fantáziált az új Bosszúállók-film forgatásán

Richard A. Brooks / AFP
admin Varga Zsuzsa
2026. 06. 16. 11:04
Richard A. Brooks / AFP

Sir Ian McKellen vasárnap este Rómában mesélt a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése (Avengers: Doomsday) című szuperhősfilm forgatásáról. A decemberre ígért film a 2019-es Bosszúállók: Végjáték folytatása lesz, amelyben a McKellen és Sir Patrick Stewart által alakított X-Men-szereplők visszatérnek a Marvel Moziverzumba.

A filmet Anthony és Joe Russo rendezte. McKellen elmondása szerint egy jelenetben, amelyben karaktere éppen New Jersey elpusztítására készül, a rendezők arra kérték, hogy nézzen még dühösebben, és képzelje el, hogy gyűlöli azt, amit éppen lerombol.

Szóval felálltam, és azt üvöltöttem, hogy Mar-a-Lago!

– idézi fel McKellen. Mar-a-Lago a Donald Trump birtokában lévő exkluzív üdülőkomplexum a floridai Palm Beachen, amelyet gyakran emlegetnek a „téli Fehér Házként”, mivel az elnök hideg időkben előszeretettel tartja itt a politikai találkozókat és sajtótájékoztatókat.

A színész karrierje most újra felívelőben van, miután 2024-ben a Player Kings című előadás során lezuhant a színpadról, és súlyosan megsérült. Idén azonban már feltűnt Steven Soderbergh The Christophers című filmjében és a színpadon is. Nemsokára valószínűleg egy másik régi szerepében is viszontláthatjuk majd, nemrég ugyanis arról beszélt, hogy Gandalf és Frodó is visszatérnek majd az új Gyűrűk Ura-filmben – egy májusi interjúban azt is kifejtette, hogy szerinte Gandalf egyértelműen legyőzné Dumbledore-t egy harcban.

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A főszereplő viszont továbbra is Gollam marad.

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