Ian McKellen: Gandalf és Frodó is visszatérnek az új Gyűrűk Ura-filmben

A Gyűrűk Ura trilógia Gandalfját alakító Sir Ian McKellen a hétvégén a londoni For the Love of Fantasy nevű rendezvény vendége volt, s ha már arra járt, elárult egy-két kulisszatitkot a Peter Jackson és régi írótársai, Fran Walsh és Philippa Boyens közreműködésével készülő új Gyűrűk Ura-filmről.

Úgy hallottam, újabb film készül Középföldéről, májusban kezdődik a forgatás. A rendező Gollam lesz, és a film teljes egészében Gollamról szól majd

– fogalmazott a színész.

Tavaly derült ki, hogy a Warner Bors. az eredeti filmek rendezőjével, Peter Jacksonnal dolgozik a franchise újabb filmjén, amelyben a Gollamot alakító Andy Serkis nemcsak a főszerepet vállalta, hanem a rendezést is. A Gollamra koncentráló filmet eredetileg 2026-ra ígérték, most azonban úgy tűnik, hogy 2027 decemberéig csúszik a bemutató.

McKellen ezután néhány új információt is megosztott a közönséggel:

Elárulok két titkot a szereplőválogatásról: lesz egy Frodó nevű karakter a filmben, és lesz egy Gandalf nevű karakter is.

Több részletet nem árult el.

Az eredeti filmek Frodója, Elijah Wood nemrég arról beszélt, hogy közel sem kapott kimagasló fizetést a szerepért: „Nem volt elég ahhoz, hogy életem hátralévő részében nyugodtan pihenhessek” – mondta.