hende csabaschiffer andrásalkotmánybíróságsonnevend pál
Belföld

A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 26. 18:37
Kőrös Gábor / 24.hu
Holnap szavaz a parlament Hende Csaba megürült helyéről.

Dr. Schiffer Andrást jelöli a Mi Hazánk Mozgalom alkotmánybírónak

– írja a Mi Hazánk a Facebookon. A Tisza Párt nemrég jelentette be, hogy dr. Sonnevend Pált, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanárát, volt dékánját jelöli az Alkotmánybíróságba. Az alkotmány- és nemzetközi jogász Sonnevend korábban Mádl Ferenc és Sólyom László tanácsadója is volt, és dolgozott az Alkotmánybíróságon.

Az Alkotmánybíróságban azért ürült meg egy hely, mert a 17. alaptörvény-módosítással megszűnt Hende Csaba mandátuma. Hende a módosítás miatt már nem választható parlamenti képviselőnek, ez pedig egy korábban a Fidesz által elfogadott módosítás szerint feltétele az alkotmánybíróságnak.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter elárulta, kinek drukkolt a Forma–1-ben
Leleplezte magát a kanadai politikus: a chatbot bevezetőjét is felolvasta a parlamenti beszédében
Joshua sokkoló kezdés után, a padlóról felállva ütötte ki ellenfelét
Tilos volt az idősek otthonában az alkoholfogyasztás, de egy nő harcolt a bulizáshoz való jogáért
Magyar Péter Hadházy posztja alá kommentelte, hogy az Országgyűlési Hivatal már bejelentett igazgatója mégsem lesz igazgató
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik