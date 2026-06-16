Az éjjel soha nem érhet véget: végignéztük a 11 órás vb-maratont

Négy meccs élőben, egy napon: a 2022-es, katari világbajnokságon viszonylag népszerű újságírói kihívás volt a teljes aznapi program végiglátogatása. Ezt minden idők legkisebb területen lebonyolított vébéje tette lehetővé (azért nehéz volt rendesen átérni a találkozókra), az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett 2026-os tornán nyilvánvalóan lehetetlen hasonlóra vállalkozni (még magánrepülőgéppel sem menne…).

Marad a televízió és az éjszakázás: két csoport, négy meccs, nyolc csapat, nulla rangadó, este hattól hajnali ötig. Tizenegy óra Gianni Infantino álmából. Vagy rémálmából?