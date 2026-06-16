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Foci foci vb 2026

Az éjjel soha nem érhet véget: végignéztük a 11 órás vb-maratont

foci vb 2026 ötödik játéknap négy döntetlen meccsmaraton
MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A zöld-foki-szigeteki csapat hőstettet hajtott végre a spanyolok ellen.
admin Marosi Gergely
2026. 06. 16. 15:06
foci vb 2026 ötödik játéknap négy döntetlen meccsmaraton
MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A zöld-foki-szigeteki csapat hőstettet hajtott végre a spanyolok ellen.
Helyi idő szerint deles kezdésű meccsek a dögmelegben, itthon meccsdömping este hattól hajnali ötig: kipróbáltuk, milyen egy vb-nap átéjszakázása, méghozzá akkor, amikor rangadó véletlenül sem bukkan fel a láthatáron, a végső csapásokat pedig a közép-európai idő szerint hajnali hármas Irán–Új-Zéland méri a nézőre. Kellett ez nekünk?!

Négy meccs élőben, egy napon: a 2022-es, katari világbajnokságon viszonylag népszerű újságírói kihívás volt a teljes aznapi program végiglátogatása. Ezt minden idők legkisebb területen lebonyolított vébéje tette lehetővé (azért nehéz volt rendesen átérni a találkozókra), az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett 2026-os tornán nyilvánvalóan lehetetlen hasonlóra vállalkozni (még magánrepülőgéppel sem menne…).

Marad a televízió és az éjszakázás: két csoport, négy meccs, nyolc csapat, nulla rangadó, este hattól hajnali ötig. Tizenegy óra Gianni Infantino álmából. Vagy rémálmából?

BEMELEGÍTÉS: SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG 0–0

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