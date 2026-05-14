Shaquille O’Neal Budapestre jön DJ-zni

Shaquille O’Neal amerikai kosárlabdázó DJ-zik majd július 11-én a Hajógyári-szigeten – szúrta ki a Telex a Bass Paradise in the City néven futó esemény fellépői között.

O’Neal DJ Diesel művésznéven szerepel, és a Subtronics nevű előadóval együtt játszik majd. Az esemény a tervek szerint délután négytől este tízig tart, és egy after is követi.

Shaq nemcsak NBA ikon, hanem a világ egyik legismertebb bass music előadója is lett az elmúlt években – most pedig végre Budapestre érkezik egy exkluzív DJ set erejéig

– írták a szervezők.

Shaquille O’Neal minden idők egyik legismertebb kosárlabdázója: négyszeres NBA-bajnok, aki főleg a Los Angeles Lakers és a Miami Heat játékosaként vált legendává. A sportpályafutása után sem tűnt el a nyilvánosság elől, az elmúlt években tévéműsorokat és podcastet vezetett, reklámkampányokban tűnt fel és beindította DJ-pályafutását. Továbbra is az NBA egyik legnépszerűbb és legviccesebb figurájaként trtják számon, mi legutóbb akkor írtunk róla, amikor Dwayne Johnsonnal fotózkodott, aki Kevin Hartnak érezte mgát mellette, illetve amikor azt mondta, megrémülnek tőle a gorillák, amikor meglátják őt az állatkertben.