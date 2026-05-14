Bródy-nappal indul az idei Sziget

„Ünnepeljünk együtt 80 évnyi a szabadságot a Szabadság Szigetén!” – olvasható a fesztivál posztjában. Azt már korábban bejelentették, hogy a nulladik napon a Morcheeba, a Faithless és Korda Györgyék is színpadra lépnek, most a mínusz egyedik napról, azaz augusztus 9-éről osztottak meg információt.

Eszerint a Nagyszínpadon „élő legendák és a magyar zene legkurrensebb sztárjai állnak közösen színpadra, hogy együtt ünnepeljék Bródy János életművét”.

Az Illéstől az István, a királyon át a szólókarrierje slágereiig tartó életmű dalait olyan előadók fogják színpadra vinni, mint Azahriah, a Bagossy Brothers Company, Beton.Hofi, a Carson Coma, Kiss Tibi, Lovasi András, vagy a kortársak részéről Charlie, Deák Bill Gyula, Hobo, Presser Gábor, és ott lesz természetesen a legendás szerzőtárs, Szörényi Levente is – ígérik a szervezők.

A majdnem 40 előadót felsorakoztató koncertről később egy 1 órás adás is készül majd az RTL-re.

A koncert és a nap zenei rendezője Závodi Gábor lesz, aki a csütörtöki sajtótájékoztatón a Telex beszámolója szerint elmondta, hogy még nem lehet tudni, melyik előadó melyik Bródy-számot adja majd elő. Olyan dalok fognak elhangzani, amik eddig még sose, mivel minden előadó saját stílusában adhatja majd elő ezeket. Gerendai Károly hozzátette, hogy ez a lista még nem végleges, és a jelenleg 6 órásra tervezett koncert lehetséges, hogy még ennél is hosszabb lesz. Lesznek meglepetésdalok is, amikről sokan nem is tudják, hogy Bródy írta.

A koncerten egyébként maga Bródy is színpadra lép, az utolsó 45 percben fog közreműködni többek között Szörényi Leventével, Koncz Zsuzsával, Halász Judittal és Tolcsvay Lászlóval.

A Sziget fesztivált 2026-ban augusztus 11-től 15-ig rendezik, ahogy mi is megírtuk, a nagyszínpad fő fellépői között lesz Zara Larsson, Sombr, a Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, a Florence + the Machine, Skepta, a Bring Me The Horizon és Jorja Smith is. Nemrég az is kiderült, hogy a zárónap headlinere Skrillex lesz.