Meghalt Fonyódi Tibor író, forgatókönyvíró – közölte az Index, megemlítve, hogy a Zsoldos Péter-díjas szerző, tanár számos film forgatókönyvét írta, legsikeresebb könyvsorozata pedig a Katedrális-ciklus volt. Fonyódi halálhírét a Hunyadi tévésorozat alapjául szolgáló regénysorozat szerzője, Bán János is megerősítette:

Jaj, Tibi…

Ez most nagyon nem oké így. Életerő voltál, örök lelkesedés, örök tervezés és újratervezés.

A magyar science-fiction panteonja, meg ilyenek. Igen. De mást mondok inkább. A barátaid, és olvasóid el nem múló szeretete kísér

– írja búcsúposztjában.

A holnapján szereplő életrajz szerint Fonyódi 1965. június 2-án született Budapesten, első publikációi 1992-ben jelennek meg a Harmadik Szem Magazinban.

Első önálló kötete (A katedrális harcosai) 1998-ban jelent meg a debreceni Cherubion Kiadónál, a regény folytatásáért (A katedrális legendája) 2000-ben Zsoldos Péter-díjjal jutalmazzák az év legjobb scifi regénye kategóriában. A honlapon szerepel az is, hogy nem tekintette magát mainstream scifi írónak, gyakorlatilag „scifinek álcázott” történelmi témájú regényeket írt Harrison Fawcett írói álnéven.

Az ezredforduló után érdeklődése az elfeledett vagy rosszul értelmezett magyar történelmi múlt felé fordul. 2002-ben kezdi publikálni a Hadak útja történelmi regénysorozatát, melynek első kötete a Hun Birodalom korában játszódó Isten ostorai Le Chamane d’Attila címen franciául is megjelenik a párizsi Pygmalion kiadó gondozásában.

2005-ben Szörényi Levente felkérésére Keleten kél a Nap címmel ír alapdrámát a készülő Árpád népe operához. Az opera ősbemutatójára 2006 márciusában került sor a Papp László Budapest Sportarénában.

Forgatókönyvírói pályafutása 2006-ban indult, azóta számos filmnovella és forgatókönyv alkotója, többek között dolgozott a Tűzvonalban és a Hacktion sorozatokon, a Béres Józsefről szóló életrajzi filmen, valamint A mesterjátszma című, Tóth Barnabás rendezte filmdrámán.

2019-2023 között a Nemzeti Filmintézet (korábbi Filmalap) forgatókönyv-fejlesztési igazgatója, a Filmszakmai Döntőbizottság tagja, 2023-tól távozásáig (2024) filmforgatókönyv-fejlesztési vezető, a Televíziós Döntőbizottság tagja. 2021-23 között a modellváltott Színház- és Filmművészeti Egyetem keretein belül működő Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet filmírás tanára volt.