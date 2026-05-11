Színészként debütál Pogány Induló – ebben a filmben láthatjuk hamarosan a vásznon

Pogány Induló, alias Szirmai Marcell a május 9-i MVM Dome-ban megtartott, teltházas nagykoncertjén jelentette be: hamarosan színészként debütál a mozivásznon az Egyke című thriller egyik szereplőjeként. A filmet támogató Nemzeti Filmintézet (NFI) közleményben tájékoztatta lapunkat a részletekről.

Alig várta, hogy bejelenthesse

Az Egyke a Besúgó című sorozat rendezője, Szentgyörgyi Bálint első nagyjátékfilmje. A főszerepben Szász Júliát és ifj. Vidnyánszky Attilát láthatjuk majd, míg a címszereplő, rejtélyes egyke karakterét Szirmai alakítja.

A film mindenféleképp mérföldkő, soha nem vettem részt még hasonlóban sem, és azért, hogy egy ilyen nagy színvonalú produkcióban debütálhatok, mint színész, ha ezt így szabad mondani és a kollégáknak nem sértő: abszolút boldog vagyok

– nyilatkozta a rapper, aki hozzátette: nagyon kíváncsi, mit szól majd a filmhez a közönség, mert rendkívül nehéz volt magában tartania a készülő produkció hírét, és alig várta, hogy bejelenthesse a rajongóinak.

Szirmait hallgatták meg elsőként

A történet szerint egy gyermektelen házaspár különös idegenre bukkan az erdőben: egy tinédzserre, aki megmagyarázhatatlan módon őket tartja a szüleinek

– mondta a film forgatókönyvírója és egyik producere, Köbli Norbert az Egyke cselekményéről.

A rendező elmondta, maga Szirmai inspirálta az általa játszott karaktert. Hozzátette, hogy ritkán látni olyan energiát, amit a rapper hozott magával a forgatásra, és amit a vásznon is láthatunk majd. A film másik producere, Illés Gabriella elárulta, hogy Szirmait hallgatták meg elsőként a címszerepre, és hamar észrevették benne a lehetőséget.

A meghallgatáson még az előzetes várakozásainkat is felülmúlta, így amikor kiderült, hogy a rapkarrierje mellett is örömmel vállalja a felkérést, nem volt kérdés, hogy őt választjuk

– emlékezett vissza Illés.

A koncert során az eredetileg színészi pályára készülő rapper egyébként azt is bejelentette, hogy a jövőbeli tervei nem állnak meg a mozinál, és a jövőben színházi darabokban is szeretné megmutatni magát. Szirmait azonban nem először láthatjuk a képernyőn: tavaly jelent meg az életéről készült dokumentumsorozat Vajon mit mondana anya? címmel, aminek történetéről a 24.hu-n megjelent kritikánkban bővebben is beszámoltunk.

A filmszerep bejelentéséről készült videó alább tekinthető meg: