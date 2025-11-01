„Tizenhét évesen egy embernek nincsen helye ott, ahol most én vagyok” – nagyot üt az HBO Pogány Induló-sorozata

Szirmai Marcell, vagyis Pogány Induló jelenleg az egyik, ha nem a legnépszerűbb előadó a Z generáció köreiben. A tini arc, amihez disszonánsan mély hang párosul, az első perctől felhívta magára a figyelmet. Aki előbb hallotta, mint látta, azt megtéveszthették az egyedi orgánummal mikrofonba köpött komoly, esetenként sötét szövegek. Számtalan olyan kommentet olvasni különböző felületeken, hogy Pogány Induló számait hallgatva a legtöbben sokkal inkább egy 30–40 közötti férfit képzeltek maguk elé. Azonban senkit ne tévesszen meg Szirmai fiatalsága, hiszen csupán 20 leélt év után is bőven akad mondanivalója.

De vajon tényleg a megvalósult álom, ha valakire tiniként zúdul rá a közönség rajongása, és fénysebességgel jut el egy tízezreket megmozgató MVM Dome koncertig? Első hangzásra részegítő sikernek hangzik, de milyen lehet belülről átélni?

A HBO közreműködésével készült Pogány Induló – Vajon mit mondana anya testközelből meséli el a szegedi előadó életét a gyermekkori álmoktól az arénákat megtöltő fellépésekig Tóth Olivér Márk rendezésében. A sorozat első két részét a Budapest International Film Festival keretein belül tekinthettük meg, majd a rendezővel és a producerrel, Józsa Lászlóval beszélgettünk arról, hogyan sikerült elnyerniük a rapper bizalmát és mi volt a legnagyobb kihívás az évekig tartó forgatás során.

Visszataps és hányinger

Tősgyökeres szegediként és a Pogány Induló számok hallgatójaként már a sorozat bejelentésekor belobbant bennem a kíváncsiság, hogyan is nézhet majd ki a kész projekt. A HBO becsatlakozása a produkcióba pedig talán még azok érdeklődését is felkelthette, akik eredetileg szkeptikusan viszonyultak az egészhez.

Szirmai filmes színvonalon mozgó klipjei is srófolhatták némileg az elvárásokat, hiszen azok önmagukban is magasra rakják a lécet. Én is nagy elvárásokkal ültem be a moziterembe, így a csalódás kockázata határozottan ott lógott a levegőben. Végül azonban ott is maradt, mivel gyorsan rá kellett jönnöm: hiánypótló produkció tölti ki az elkövetkező körülbelül másfél órát.