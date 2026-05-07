A Ghibli stúdiót a spanyol Nobelnek is nevezett Asztúria hercegnője-díjjal tüntették ki

A japán Studio Ghibli animációs stúdió nyerte idén a spanyol Nobel-díjnak is nevezett Asztúria-hercegnője díjat a kommunikáció és a humán tudományok kategóriában – olvasható a zsűri döntése az Asztúria-hercegnője Alapítvány internetes oldalán.

Méltatásában a zsűri kiemelte a Studio Ghibli által, „rendkívül fantáziadús, kézműves folyamat révén” alkotott egyetemes történeteket, amelyek tele vannak érzékenységgel és humanista értékekkel: empátiával, toleranciával és barátsággal, valamint az emberek és a természet iránti tisztelettel.

Filmjei generációkon és határokon átívelnek, és mércét jelentenek a globalizált társadalom kihívásainak kezelésében és a környezet védelmében

fogalmazott indoklásában a döntőbizottság, hangsúlyozva, hogy a Studio Ghibli alkotásai a mindennapok szépségét ünneplik, a csend és a elmélkedés pillanatait a művek elengedhetetlen részévé téve.

Az animációs műhelyt 1985-ben alapította Mijazaki Hajao illusztrátor, mangaművész, és Takahata Isao animátor, filmrendező a szerzői film népszerűsítése érdekében. Munkásságukkal forradalmasították mind a japán, mind a nyugati animációt. Első nagyjátékfilmjük az 1986-ban bemutatott Égi palota volt, de az igazi áttörést a két évvel később elkészült Szentjánosbogarak sírja, és a Totoro – A varázserdő titka című alkotások hozták meg számukra. 2001-ben került a mozikba a stúdió legnagyobb sikerének számító Chirió Szellemországban, amely egy fiatal lány szimbolikus utazását mutatja be egy fantasztikus világba, amint gyermekkorból felnőttkorba lép. A film kritikai párbeszédet nyitott a modern japán társadalomról, feltárta a generációs konfliktusokat és a hagyományos kultúra erózióját a globalizált társadalomban, valamint Mijazaki visszatérő témáját, a környezetpusztítás elítélését.

A filmtörténelem legtöbb díjjal kitüntetett japán animációs filmje jegyeladási rekordokat döntött, elnyerte a Japán Filmakadémia legjobb filmnek járó elismerését, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon az Arany Medve-díjat, valamint megkapta a legjobb animációs filmnek járó Oscar-díjat is 2003-ban. A Studio Ghibli animációs stúdiót 2024-ben, a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntették ki. A fesztivál történetében először fordult elő, hogy egy alkotóközösség, nem pedig egy személy kapta ezt az elismerést. Az Asztúria hercegnője-díjat minden évben nyolc kategóriában ítélik oda. A győzteseket a következő hetekben, folyamatosan jelentik majd be. A sort a művészet kategória nyitotta, amelyet Patti Smith amerikai énekes, dalszerző, író és aktivista nyerte el. A díjat hagyományosan októberben adják át ünnepélyes keretek között a spanyol királyi család jelenlétében Oviedóban. A díjazottak a világhírű Joan Miró szobrát és 50 ezer eurós (18,2 millió forint) pénzjutalmat kapnak az elismerés mellé.

