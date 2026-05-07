Programajánló fárasztó iskolai napok végére: kicsengetés után, esetleg az aktuális érettségi levezetéseként beülni a moziba, és megnézni A hang történetét. Magyarországon tizennyolcas karikával megy, ami éppen az ellenkezőjét üzeni annak, amire szükség lenne. Oliver Hermanus filmjének ugyanis a tizennyolc inkább a felső, mint az alsó korhatára.

Szentimentális hangvétele és az első szerelem önfeledt boldogságának, majd sírig tartó jelentőségének bemutatása ideális kamaszfilmmé avatja, leginkább persze a széplelkű, Rimbaud-rajongó gimnazisták kategóriájában.

(Rimbaud-rajongó gimnazisták, ott vagytok még? Reméljük!)