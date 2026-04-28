Tarr Zoltán és Tanács Zoltán miniszter, Bódis Kriszta kormánybiztos lesz

Tarr Zoltánt, a Tisza alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét kérte fel Magyar Péter a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására. Miniszteri tárcát kap a leendő kormányban Tanács Zoltán program-összeállításért felelős vezető is, aki a Tudományos és Technológiai Minisztériumot vezeti majd.

Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért

– írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter leendő miniszterelnök.

Miniszteri feladatkörök

A Tisza párt elnöke azt írta: „Tarr Zoltán felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért. Rá hárul majd a műemlékvédelem, a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, valamint a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel és a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is”.

A Tudományos és Technológiai minisztérium feladatai közé tartozik majd a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása és egy élő, sikeres startup-ökoszisztéma kialakítása. Tanács Zoltán feladata lesz, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen.

Bódis a jövőben a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel.

Már majdnem teljes a lista

Magyar Péter nem csúcsminisztériumokat ígért, ezért összesen 16 szaktárca lesz a leendő Tisza-kormányban. A már majdnem teljes lista így néz ki:

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter; Orbán Anita, külügyminiszter; Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter; Kármán András, pénzügyminiszter; Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, honvédelmi miniszter; Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter; Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter; Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszer-miniszter; Lőrincz Viktória, terület- és vidékfejlesztési miniszter; Kátai-Németh Vilmos, szociális- és családügyi miniszter Lannert Judit, gyermek- és oktatásügyi miniszter; Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter.

A belügyi és az igazságügyi tárca vezetője egyelőre nem ismert.

Forsthoffer Ágnest jelölte a Tisza házelnöknek, a kormánypárt frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz.