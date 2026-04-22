Kultúra

Emmanuel Macron levelet írt Krasznahorkai Lászlónak

Marjai János / 24.hu
Az irodalmi Nobel-díjas magyar író otthona közelében 2021. február 19-én.
Polák Zsóka
2026. 04. 22. 14:18
Krasznahorkai László, Emmanuel Macron
A Nobel-díjas író dedikált könyveket küldött a francia elnöknek.

Szívesen látná Krasznahorkai Lászlót a párizsi Élysée-palotában Emmanuel Macron francia elnök, akinek a leveléből az is kiderült, hogy feleségével az irodalmi Nobel-díjas író nagy rajongói.

A levelet az író közösségi oldalán osztották meg, magyarul így hangzik:

Feleségemmel együtt megkaptuk az Ön által dedikált öt könyvet, amelyet eljuttatott hozzánk. Különösen hálásak vagyunk ezért a kedves gesztusért, és szeretnénk a legőszintébb köszönetünket kifejezni. Ön ismeri a irodalom iránti különleges ragaszkodásunkat, éppen ezért élénk érdeklődéssel lapoztuk át ezeket a műveket, amelyekben lenyűgöző és előrelátó művészetével rávilágít a társadalmi rend törékenységére, miközben kiemeli a művészet erejét. Feleségemmel együtt szeretnénk még egyszer elismerésünket kifejezni irodalmi munkásságáért, amely korunk egyik legjelentősebbje, és amelyet nemrég Nobel-díjjal tüntettek ki. Kérem, tisztelt Uram, fogadja mély tiszteletem

– írta az elnök, a levél aljára pedig kézírással kanyarította oda, hogy szívesen fogadná az írót az Élysée-palotában.

Az írót egyébként nemrég Franciaországban kitüntették: a L’Ordre des Arts et des Lettres, vagyis a Művészetek és Irodalom Érdemrendje kitüntetésének legmagasabb, commandeur (parancsnoki) fokozatát kapta.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ruff Bálint: Ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja
Idén is lesz Exek csatája, íme az első nyolc szereplő
Fejvadászok fogták el a legkeresettebb magyar drogbárót, aki álnéven élt Mexikóban
Föld napja kvíz: vigyázz, brutál nehéz!
Török Gábor reagált Ruff Bálint miniszteri jelölésére
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik