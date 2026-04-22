Emmanuel Macron levelet írt Krasznahorkai Lászlónak

Szívesen látná Krasznahorkai Lászlót a párizsi Élysée-palotában Emmanuel Macron francia elnök, akinek a leveléből az is kiderült, hogy feleségével az irodalmi Nobel-díjas író nagy rajongói.

A levelet az író közösségi oldalán osztották meg, magyarul így hangzik:

Feleségemmel együtt megkaptuk az Ön által dedikált öt könyvet, amelyet eljuttatott hozzánk. Különösen hálásak vagyunk ezért a kedves gesztusért, és szeretnénk a legőszintébb köszönetünket kifejezni. Ön ismeri a irodalom iránti különleges ragaszkodásunkat, éppen ezért élénk érdeklődéssel lapoztuk át ezeket a műveket, amelyekben lenyűgöző és előrelátó művészetével rávilágít a társadalmi rend törékenységére, miközben kiemeli a művészet erejét. Feleségemmel együtt szeretnénk még egyszer elismerésünket kifejezni irodalmi munkásságáért, amely korunk egyik legjelentősebbje, és amelyet nemrég Nobel-díjjal tüntettek ki. Kérem, tisztelt Uram, fogadja mély tiszteletem

– írta az elnök, a levél aljára pedig kézírással kanyarította oda, hogy szívesen fogadná az írót az Élysée-palotában.

Az írót egyébként nemrég Franciaországban kitüntették: a L’Ordre des Arts et des Lettres, vagyis a Művészetek és Irodalom Érdemrendje kitüntetésének legmagasabb, commandeur (parancsnoki) fokozatát kapta.