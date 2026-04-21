Charlize Theron szerint nagyon felelőtlen volt Timothée Chalamet beszólása a balettra

Az idei Oscar-szezon váratlan fordulata volt a botrány, ami azt követően robbant ki, hogy Timothée Chalamet azt találta mondani: azért nem dolgozna operában és balettban, mert ezek már senkit nem érdekelnek. A felháborodás hulláma a jelek szerint a mai napig sem ült el teljesen, legalábbis Charlize Theron reagált rá a New York Timesnak adott friss interjújában:

Ó, hát remélem, egyszer összefutok vele. Ez egy nagyon felelőtlen megjegyzés volt két olyan művészeti ágról, amelyeket folyamatosan támogatnunk kell, mert valóban nehéz helyzetben vannak. De tíz éven belül a mesterséges intelligencia képes lesz elvégezni Timothée munkáját, viszont nem lesz képes helyettesíteni egy embert, aki élőben táncol a színpadon

– mondta Theron, akinek van tapasztalata a témában: tinédzserként ugyanis a New York-i Joffrey Balettnél tanult, mielőtt egy térdsérülés megakadályozta volna abban, hogy folytassa ezt. A táncosok által megfizetett fizikai árról is beszélt.

Megtanított keménynek lenni, bántalmazás határáig is elment. Többször is volt vérfertőzésem a soha be nem gyógyuló hólyagok miatt. És nincs szabadnap. Szó szerint arról beszélek, hogy átvérzed a cipődet.

Theron az interjúban beszélt dél-afrikai felnövekvéséről, a filmpiparról, a női akcióhősök szükségességéről és arról is, hogy a való életben is keményen tud-e harcolni:

Úgy érzem, talpraesett vagyok. Talpraesett vagyok, és túlélő. Néha ez az, ami megkülönböztet a puszta tehetségtől. Vannak emberek, akik minden bizonnyal sokkal jobban le tudnának győzni valakit, mint én, de, ha az életem múlna rajta, inkább magamra tenném a tétet.

Chalamet amúgy az idei Oscaron ismét hoppon maradt, az amúgy kiváló Marty Supreme nyolc jelöléséből ugyanis egyet sem váltott végül díjra, bár ehhez aligha volt köze a botránynak.