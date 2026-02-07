bram stokerdrakuladrakula grófkaróbahúzó vlad
Melyik magyar tudós volt Van Helsing „levelezőpartnere”? – a nagy Drakula-kvíz

Lugosi Béla, mint Drakula gróf az 1931-ben bemutatott horrorfilm címszerepében.
2026. 02. 07. 05:30
A világ legismertebb vérszívója, a megszámlálhatatlanul sok filmet és könyvet ihlető regényhős, Bram Stoker Drakulája mind a mai napig megmozgatja a rémtörténetek rajongóinak a fantáziáját. De mennyire ismered a regényt? Merülj el Drakula-kvízünkben!

A karakter leghíresebb megformálója, Lugosi Béla szülőföldjén, Magyarországon közismert tény, hogy Bram Stoker Drakulájának címszereplője, a vámpírok modern mítoszát elindító regényhős magyar történelmi gyökerekkel rendelkezik. Hiszen a Karóbahúzó Vladként is ismert III. Vlad havasalföldi fejedelem legendáján alapul – aki egyébként nem mellesleg a magyar király embere volt, és ettől a magyar királytól kapta a Drakula nevet.

De vajon mennyire ismered az eredeti regény történetét? Kiderül a legújabb kvízünkből!

