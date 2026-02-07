Melyik magyar tudós volt Van Helsing „levelezőpartnere”? – a nagy Drakula-kvíz

A karakter leghíresebb megformálója, Lugosi Béla szülőföldjén, Magyarországon közismert tény, hogy Bram Stoker Drakulájának címszereplője, a vámpírok modern mítoszát elindító regényhős magyar történelmi gyökerekkel rendelkezik. Hiszen a Karóbahúzó Vladként is ismert III. Vlad havasalföldi fejedelem legendáján alapul – aki egyébként nem mellesleg a magyar király embere volt, és ettől a magyar királytól kapta a Drakula nevet.

De vajon mennyire ismered az eredeti regény történetét? Kiderül a legújabb kvízünkből!