Instagram Threads-profilján kelt testvére, Billie Eilish védelmére Finneas O’Connell, és beszólt azoknak, akik a nagy port kavaró Grammy-beszéde miatt kritizálják az énekesnőt – írja a Variety.

Úgy látom, sok befolyásos, öreg, fehér férfit felháborított, amit a 24 éves húgom mondott a köszönőbeszédében. Látjuk ám a neveteket az Epstein-aktákban

– áll a bejegyzésben.

Kérdéses, O’Connell posztja pontosan kiknek szól, hisz konkrét neveket nem említ. Azt tekintve, hogy hány rendkívül befolyásos, híres ember neve tűnt fel a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban, igen sok potenciális címzettje van az üzenetnek.

A köszönőbeszédben, amit Eilish azután mondott el a színpadon, hogy a Wildflower című számával megnyerte az év daláért járó Grammyt, félre nem érthető módon kinyilvánította véleményét az utóbbi hónapokban egyre gyakoribb, állampolgárokat és bevándorlókat egyaránt fenyegető ICE-túlkapásokat illetően. Pontosabban miután arra biztatta a hallgatóságot, szólaljanak fel az elnyomás ellen, úgy fogalmazott,

bassza meg az ICE.

Egyébként nem Eilish volt az egyetlen, aki felszólalt az ügyet illetően, és számos más híresség is ICE-ellenes kitűzővel a ruháján érkezett meg a díjátadóra.