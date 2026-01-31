A Queen gitárosa szerint túl veszélyes most Amerikában turnézni

Brian May, a Queen gitárosa egy interjúban arról beszélt, hogy az előrelátható időben nem mennek Amerikába turnézni a potenciális kockázatok miatt:

Amerika most veszélyes hely, ezt figyelembe kell venni. Nagyon szomorú, mert úgy érzem, hogy a Queen Amerikában nőtt fel, és imádjuk, de már nem az, ami volt. Mindenki kétszer is meggondolja mostanában, hogy odamenjen-e

– mondta a 78 éves zenész a Daily Mailnek.

May nem részletezte a konkrét veszélyeket, de a Guardian emlékeztet, hogy megjegyzései olyan időszakban hangzottak el, amikor sok amerikai állampolgár és külföldi látogató tart az amerikai idegenrendészet, az ICE ügynökeinek agresszív fellépésétől vagy politikai nézeteik vizsgálatától, és a tömeges lövöldözések fenyegetése – 2025-ben 425 ilyen eset volt, 420 halálos áldozattal és 1 898 sebesülttel – továbbra is állandóan jelen van az országban.

Varga Viktor 15 napot kapott

Az Egyesült Államokban Shaggyvel koncertező Varga Viktor a napokban számolt be arról, hogy letartóztatták és ki akarják toloncolni az országból.

Trump igazából bekaphatja. Annyira megszigorítottak itt mindent, darabokra szedtek. Letartóztattak, ki akartak toloncolni az országból. Beszkennelték a telefonomat, az összes üzenetemet, Messengert, Vibert, minden szart átnéztek, két órán keresztül egrecíroztattak. Mindenemet elvettek, pszichikai terrorral fenyegettek, hogy valljak be mindent

mondta, beszámolva aztán a kihallgatás további menetéről és a végeredményről: „15 nap az, amit adtak. Annyit maradhatok az országban, utána nagy valószínűséggel nem jöhetek be többet. Mivel nem találtak bizonyítékot, így nem azonnal toloncoltak ki, úgyhogy van 15 napom.”