„Én nem búcsúzom.. még beszélek majd Hozzád” – Fenyő Iván felidézte utolsó beszélgetését Fenyő Miklóssal

78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, a Hungária korábbi tagjai, valamint a pályatársak és más közszereplők – beleértve Magyar Pétert és Orbán Viktort is – sorra búcsúztak a zenészről.

Szombat délután Fenyő Iván is hosszú, Fenyő Miklósnak címzett poszttal jelentkezett, amelyben felidézte utolsó telefonbeszélgetésüket.

Miki… Pár hete hívtalak fel.. pont mielőtt írták, hogy tüdőgyulladásod lett.. Kérdeztelek, tudod, erről a táblaavatásról, meg Rólad is, az életedről, hogy hogyan Vagy.. Néha felhívtalak.. félévente? Évente..? Csak úgy.. Morgós Voltál, nyegle, igazi kényes művész, értékeny, mély, óriási szívvel.. Kis primadonna, igazi imádnivaló emberke..

Nagyon szerettelek..

– indul a bejegyzés, amelyben megemlíti azt is, hogy bár a nevüket sokszor összekötötték, nem volt köztük családi kapcsolat, de nagyon közel álltak egymáshoz. Némi megbánásnak is hangot ad, hogy puszta tapintatból nem hívta fel a kórházba kerülése után, és hogy ez is csak bizonyíték, hogy nem szabad hallgatni az ilyen hangokra. Majd így zárja a posztot:

Elsodort az élet.. meg gondoltam most beszéltünk, ez egy újabb hír, tüdőgyulladás, megoldod, kijössz és dumálunk.. Hát nem.. Nem tudom mit mondjak.. Gyújtok mindjárt egy gyertyát.. Érted És nagyon-nagyon köszönlek!! De mindent!! Tényleg))!

Én nem búcsúzom.. még beszélek majd Hozzád.. Ölellek.. Jó Utat, amerre most mész..

Szeretlek! Nem akarok elköszönni..

Ivan

A Fenyő Miklós pályafutását felidéző galériánkat itt nézheti meg: