A Hungáriától a Fenyő Ünnepig – Fenyő Miklós pályája képekben
Mohai Balázs / MTI
Budapest, 2012. augusztus 5. Fenyő Miklós a budapesti Hajógyári-szigeten, a 20. Sziget fesztivál nagyszínpadán 2012. augusztus 5-én.
Mohai Balázs / MTI
78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, aki az 50-es évek Amerikájában kapott először ízelítőt a rock and rollból, aminek később itthoni ikonjává vált az általa alapított Hungária együttessel. Képgalériánkban idézzük fel a zenész pályájának emlékezetes pillanatait.
