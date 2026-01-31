Kultúra

A Hungáriától a Fenyő Ünnepig – Fenyő Miklós pályája képekben

Mohai Balázs / MTI
Budapest, 2012. augusztus 5. Fenyő Miklós a budapesti Hajógyári-szigeten, a 20. Sziget fesztivál nagyszínpadán 2012. augusztus 5-én.
admin Csóti Rebeka
2026. 01. 31. 09:39
Mohai Balázs / MTI
Budapest, 2012. augusztus 5. Fenyő Miklós a budapesti Hajógyári-szigeten, a 20. Sziget fesztivál nagyszínpadán 2012. augusztus 5-én.

A Hungáriától a Fenyő Ünnepig – Fenyő Miklós pályája képekben

admin Csóti Rebeka
2026. 01. 31. 09:39
78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, aki az 50-es évek Amerikájában kapott először ízelítőt a rock and rollból, aminek később itthoni ikonjává vált az általa alapított Hungária együttessel. Képgalériánkban idézzük fel a zenész pályájának emlékezetes pillanatait.
14 fotó
Kultúra
fenyő miklósgalériahungária együttesmeghalt
Magyar Péter: Orbán Viktor hallgatása és sunnyogása ide vezet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik